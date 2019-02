Der Neunerratsabend am Samstag in der Görwihler Hotzenwaldhalle spiegelte interessante Ereignisse im und ums Dorf. Don Camillo und Peppone gaben sich die Ehre, außerdem hingen zwei Gleitschirmflieger in der Luft. Spektakuläre Tänze führte die Garde auf. Mehrere Gäste rundeten das Programm ab.

