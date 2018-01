Görwihl Bilanz der Feuerwehr Oberwihl-Niederwihl: Zum Jahresende wurde es brenzlig

Stephan Grupe ist neuer Kommandant der Feuerwehr-Abteilung Oberwihl-Niederwihl. Vor allem zum Jahresende waren die Kameraden stark gefordert, wie bei dem Brand an der Zimmerei Denz am 25. Dezember.

Oberwihl (psc) Die Abteilung Oberwihl-Niederwihl der Feuerwehr Görwihl hat einen neuen Kommandanten: Stephan Grupe wurde in der Hauptversammlung Ende letzter Woche an die Spitze der südlichen Abteilung gewählt. Er rückte für Sebastian Kaiser, der sein Amt nach fünf Jahren aus beruflichen Gründen niederlegte, nach. Allerdings: Kaiser wird so lange als Kommandant tätig sein, bis Grupe die Ausbildung zum Gruppenführer absolviert hat. Danach wird Kaiser als stellvertretender Kommandant zur Verfügung stehen.

Die Abteilung Oberwihl-Niederwihl hatte vergangenes Jahr zehn Einsätze, davon acht seit Oktober. "Wir werden gebraucht", sagte Sebastian Kaiser. Im Mai musste die Abteilung zu einem Traktorbrand zwischen Oberwihl und Niederwihl ausrücken. "Das war einer der größeren Einsätze", blickte Kaiser zurück. 25 Mann und fünf Fahrzeuge aus mehreren Abteilungen waren im Einsatz. Vier Mal wurde die Wehr Oberwihl-Niederwihl in die Firma Freudenberg gerufen, nachdem dort die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst hatte.

Zu den Einsätzen hinzu kam ein Fahrzeugbrand an einem frühen Herbstmorgen (6.24 Uhr) zwischen Niederwihl und Schachen. Dieser, so Kaiser, habe aufgezeigt, dass die Abteilung um die Zeit "nicht einsatzfähig ist". Aus den eigenen Reihen waren nur drei Mann vor Ort. Sebastian Kaisers Fazit: "Unser Problem ist die Tagesbereitschaft. Zwischen 6 und 16 Uhr kriegen wir keine komplette Staffel hin." Anders sah es am 25. Dezember beim Brand an der Zimmerei Denz aus: Dort stellte die Abteilung 18 Personen, also fast alle Aktiven. Im November rückte die Abteilung mit je sieben Mann zur Beseitigung von umgestürzten Bäumen aus – was die Frage aufwarf, ob dies die eigentliche Aufgabe der Feuerwehr sei.

"Das ist nicht förderlich für den Dienst, um Jugendliche zu gewinnen", hieß es aus der Versammlung. Thomas Mutter, Gesamtkommandant der Feuerwehr Görwihl, sagte dazu: "Wir müssen auch dann raus. Wir haben uns verpflichtet, dem Nächsten Dienst zu tun."

Mit Blick auf die Mannschaftsstärke fragte Mutter: "Wie halten wir uns aufrecht?" Die Feuerwehrabteilungen würden langsam ins Alter kommen, Nachwuchs sei spärlich. "Die Mannschaftszahl wird in den nächsten Jahren abnehmen", blickte Mutter voraus. Unter diesen Umständen werde es schwierig, den Standort zu halten. Eine Option sei, aus den derzeit drei Ausrückebereichen – Görwihl Süd, Mitte und Nord – zwei zu machen. Was Sebastian Kaiser so kommentierte: "Wir sollten mehr zusammenarbeiten." Die Grußworte der Gemeinde überbrachte Gemeinderat Christian Denz. Er bedankte sich für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrmänner, insbesondere für den Brandeinsatz am zweiten Weihnachtsfeiertag bei seiner Zimmerei.

Die Abteilung

Die Abteilung Oberwihl-Niederwihl der Freiwilligen Feuerwehr Görwihl hat derzeit 22 Aktive. Neuer Kommandant ist Stephan Grupe, sein Stellvertreter ist Sebastian Kaiser. Schriftführer: Roland Bauer. Kassierer: Hubert Mahlke. Beisitzer: Ingo Mutter, Florian Senn, Thomas Frommherz.