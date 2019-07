Mit einem beachtlichen Wahlergebnis hat Beate Freitag (53) an der Kommunalwahl im Mai 2019 den Sprung in den Görwihler Gemeinderat geschafft. Beachtlich deshalb, weil Freitag in der kommunalpolitischen Öffentlichkeit bisher noch nicht präsent war. Dennoch sprachen ihr 1147 Wähler das Vertrauen aus und erreichte damit einen Spitzenplatz in der Wählergunst.

Beate Freitag kandidierte für die Grünen, weil sie sich programmatisch stark mit Grünen-Ideen identifiziert. Besonders viel liegt ihr an der Transparenz der politischen Prozesse. „Was auch ankommt, ist die Ansicht der Grünen, dass man Sorge für seinen Lebensraum tragen soll“, ist sie überzeugt. Dazu möchte sie vor Ort beitragen. Ihre erstmalige Kandidatur liegt auch darin begründet, dass sie mit einigen kommunalpolitische Entscheidungen der jüngsten Vergangenheit nicht ganz einverstanden ist. So bedauert sie zutiefst die Entwicklung, die letztlich zum Ende der Werkrealschule führten.

Mit vielen guten Gründen setzt sie sich für den Bau der Tagespflege im Kernort Görwihl ein und hält den momentan geplanten Standort in Segeten für eine strategische Fehlentscheidung. Die Erhöhung der Hundesteuer um 100 Prozent sowie die vorgesehene Erweiterung des Steinbruchs in Tiefenstein sind Entscheidungen, die sie unverhohlen als „Ärgernisse“ bezeichnet.

Freitag will sich mit aller Kraft dafür einsetzten, das Wahlprogramm der Grünen weitgehend umzusetzen. Schließlich, so Freitag, sei sie dafür auch gewählt worden. Obwohl sie noch kein öffentliches Amt bekleidete, ist sie bestens politisch informiert. Als Filialleiterin der Sparkasse habe sie täglich mit Menschen zu tun und wisse daher sehr genau, wo „der Schuh drückt“, sagt Freitag. Darüber hinaus ist die tägliche Lektüre der Tageszeitung Pflicht: „Den Lokalteil lese ich immer“, sagt sie. So ist sie über die Geschehnisse in der Gemeinde und auf dem Wald bestens informiert. Sie sei „gut im Bild, was in der Gemeinde geschehen ist und geschehen soll“. Politik wird vor Ort unmittelbar erfahrbar, ein Antrieb, sich jetzt zu engagieren, findet sie.

Ein Novum im Gemeinderat

Dass sie in den Gemeinderat quasi aus dem Stand heraus gewählt worden ist, hat sie überrascht. Gleichzeitig war sie sehr erfreut, von dem hohen Maß an Zustimmung, die sie erfahren hat. Zumal die Konkurrenz „nicht schlecht war“, so Freitag. Mit ihr bringen es die Grünen nun auf vier Sitze im Görwihler Gemeinderat – ein Novum. Beate Freitag hat ihre Wurzeln in Görwihl. Geboren ist sie zwar in Säckingen, hat aber bis auf kurze Unterbrechungen immer in Görwihl gewohnt. Die Eltern stammen aus Görwihl beziehungsweise aus Rüßwihl. Nach dem Schulabschluss in Görwihl wechselte sie an die Kaufmännischen Schulen nach Waldshut. Danach folgte der berufliche Einstieg bei der Sparkasse-Hochrhein, für die sie seit 24 Jahren arbeitet. Heute leitet sie die Geschäftsstelle der Sparkasse in Görwihl.