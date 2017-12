Görwihl Beschauliche Weihnacht im Wald

Kolpingfamilie Rotzingen feiert die Geburt Christi. Leuchtende Fackeln säumen den Pfad zwischen Görwihl und Strittmatt.

Die Kolpingfamilie Rotzingen feierte, wie schon die vergangenen sieben Jahre, am Abend vor Heiligabend bei einer beschaulichen Waldweihnacht die Geburt Christi zusammen mit zahlreichen Gästen mitten in der Natur im Sägmoos. Viele leuchtende Fackeln säumten den Pfad von der Straße zwischen Görwihl und Strittmatt bis zur Sägmoshütte und wiesen so den vielen großen und kleinen Gästen den Weg zum Ort des Geschehens, an dem in lebendiger Weise über die Geburt Jesu berichtet wurde.

In einem Krippenspiel schilderten die Kinder und Jugendlichen der Kolpingfamilie von der schwierigen Herbergssuche von Maria und Josef. Die Szenen malten für einmal nicht die Situation in der Zeit vor rund 2000 Jahren aus, sie transformierten das Geschehen in unsere heutige Zeit.

Mit Gedichten, kleinen Geschichten und Liedvorträgen rund um das Christfest stimmten die Kinder der Kolpingfamilie auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Die Musiker der Hotzenwald-Bauernkapelle aus Görwihl und Zöglinge der Ausbildungsgemeinschaft Hotzenwald stimmten unter der Leitung von Dagmar Keck vertraute Weihnachtslieder an. Die Bescher sangen die altbekannten Lieder voller Freude mit.

Die Kolpingfamilie Rotzingen sorgte mit heißen Getränken und einer Grillstelle für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste.