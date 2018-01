Görwihl "Beim Rattern der Webstühle bin ich eingeschlafen", sagt Oskar Matt, der 32 Jahre lang den Webstuhl im Heimatmuseum bedient hat

Auf einen Kaffee mit... Oskar Matt, dem ältesten Weber vom Hotzenwald, der seit 32 Jahren ehrenamtlich im Görwihler Heimatmuseum den großen Webstuhl wartet und den Besuchern das alte Handwerk vorführt.

Herr Matt, Sie hatten sich damals mit 61 Jahren dazu entschlossen, im Görwihler Heimatmuseum ehrenamtlich mitzumachen. Warum war es der Webstuhl?

Ich bekam eine Anfrage vom Museumsverein, ob ich helfen könnte, den großen Webstuhl wieder aufzubauen und zum Laufen zu bringen.

Hatten Sie denn Erfahrungen mit einem Webstuhl und dem alten Handwerk?

Schon meine Eltern hatten in Heimarbeit gewoben. Die Winter waren lang und der Verdienst war neben der Landwirtschaft wichtig, daher ist die Weberei mir seit früher Kindheit vertraut. Als Kind stand mein Bett hinter dem Webstuhl und beim Rattern der Webstühle bin ich eingeschlafen. Von klein auf habe ich beim Weben geholfen und später dann selbst in Heimarbeit gewoben. 1973 habe ich als letzter Weber vom Hotzenwald in Heimarbeit aufgehört, aber in einer kleinen Fabrik in Segeten weiter bis zur Pensionierung am Webstuhl gearbeitet.

Wie ist der Museumsverein an den Webstuhl gekommen?

Für 1200 Franken konnte der Verein einen Posamenterwebstuhl, so einen wie ich einen hatte, aus Schweizer Familienbesitz erwerben.

Wie alt ist der Webstuhl?

Er ist bestimmt schon über 100 Jahre alt.

Wie sah er aus, als er geliefert wurde?

Er war an und für sich funktionstüchtig und in gutem Zustand.

Was musste alles gemacht werden, damit er wieder richtig in Betrieb genommen werden konnte?

Es fehlte vor allem am Zubehör. Besonders kniffelig war es, die „Zettelrollen“ (so werden die Rollen für die Kettfäden genannt) zu bekommen. Für ein Band werden gewöhnlich bis zu 160 Kettfäden benötigt. Den Heimarbeitern wurden diese Zettel bereits fertig aufgerollt geliefert. Da sie so nicht mehr zu bekommen waren, habe ich dann extra eine Vorrichtung zum Aufrollen von Hand gebaut, sie steht jetzt auch im Museum.

Gab es überhaupt noch Ersatzteile für den Webstuhl?

Ich kenne jedes einzelne Schräubchen am Webstuhl, und konnte viele Teile besorgen, da ich wusste, wo noch alte Webstühle oder Ersatzteile lagerten.

Können verschiedene Muster und Breiten an Bändern auf dem Görwihler Webstuhl hergestellt werden?

Ja, bis zu 40 verschiedene Bänder auf einmal. Von drei Millimeter bis etwa fünf Zentimeter Breite können Bänder gewoben werden. Die Muster werden von Lochkarten gesteuert.

Was braucht es vor allem, damit die Arbeit am Webstuhl gelingt?

Man muss sehr gut aufpassen und ein gutes Auge und Gehör haben. Schnell reißt mal ein Faden und dann muss sofort gehandelt werden. Es braucht aber auch Interesse für die Technik und eine gute Portion Freude und Geduld.

Wie schnell arbeitet der Webstuhl?

In der Minute macht das Schiffchen 70 Schuss. Je nach dem eingesetzten Material können so zwei bis drei Zentimeter pro Minute gewoben werden.

Klappte immer alles, wenn Sie Vorführungen machten?

Nicht immer. Manchmal musste die Maschine, zum Beispiel wegen gerissener Fäden, abgestellt werden. Es dauerte dann immer wieder einige Zeit, bis der Fehler behoben und weiter gewoben werden konnte.

Was freute Sie, wenn Sie den Besuchern den Webstuhl vorführten?

Vor allem freute es mich, wenn die Menschen wirkliches Interesse daran hatten.

Sogar das Fernsehen hat sich für die Weberei in Görwihl interessiert. War das aufregend?

Es dauerte vor allem lange, bis die Leute vom Fernsehen zufriedengestellt waren. Ich habe etwa drei Stunden gewoben, gezeigt werden dann aber nur ein paar Minuten. Im März soll der Beitrag im SWR ausgestrahlt werden.

Gibt es noch andere Webstühle im Heimatmuseum, die Sie betreut haben?

Ja, es gibt im Museum auch noch kleinere, modernere Maschinen.

Sind Sie froh, dass ein Nachfolger gefunden werden konnte, der sich ihres Webstuhls annimmt?

Ich bin schon froh, dass jemand weitermacht und zu den Maschinen schaut. Ich werde ihn aber noch einführen.

Zur Person

Oskar Matt ist 93 Jahre alt. Geboren und aufgewachsen ist er als eines von 14 Geschwistern in Segeten. Noch heute lebt er mit seiner Frau Berta in seinem Elternhaus. Das Handwerk des Bänderwebens erlernte er schon als kleiner Junge von seinen Eltern, die neben der Arbeit in der eigenen Landwirtschaft in Heimarbeit Bänder hergestellt haben. In der Lehrstube in Herrischried vertiefte er als junger Bursche sein Wissen über das Weben. Mit 18 Jahren wurde er zum Kriegsdienst eingezogen, konnte aber im Herbst 1945 von der Ostfront zurückkehren. Bis zu seiner Pensionierung übte er ununterbrochen seinen Beruf aus. Seit 1985 war er im Heimatmuseum in Görwihl für den Webstuhl verantwortlich, den er selbst eingerichtet hat und auf dem 40 Bänder gleichzeitig gewoben werden. Mit Josef Matt aus Giersbach konnte nun ein Nachfolger für Oskar Matt gefunden werden.