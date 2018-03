Görwihl Beim Konzert des Domfestspielchors St. Blasien erfüllen kräftige Stimmen die Kirche

Der Domfestspielchor St. Blasien bringt geistliches Liedgut in St. Batholomäus dar und erhält für seinen Vortrag stehende Ovationen.

Der Domfestspielchor St. Blasien unter der Leitung von Michael Neymeyer gastierte mit russischer Chormusik in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Görwihl. Maria Panina las für die Zuhörer die russisch gesungenen Texte, Wolfgang Endres übertrug sie ins Deutsche. Ergänzt wurde das Programm durch ein "Vater unser" der Choralschola sowie drei Stücke für Trompete und Orgel, vorgetragen von Trompeter Roland Schäuble und Michael Neymeyer an der Orgel.

Mit feierlicher Würde erklang beim Einzug des Chors Dimitri Bortnianskys "O Herr, gib Frieden", gefolgt von einem einfach, aber wirkungsvoll gesetzten vierstimmigen "Kyrie" aus Litauen und dem anonym überlieferten, liedhaft dahinfließenden "Alta Trinita Beata".

Den Hauptteil des Konzerts bildeten vier Stücke aus den "Cherubinischen Gesängen" sowie ein Teil der "Chrysostomus-Liturgie" in der Vertonung von Tschaikowski. Ihr russisches Kolorit entfalteten diese Kompositionen, die von der innigen Anrufung bis zur Gewissheit des "Amen" reichen, vom Gleichklang der Anbetung im "Vater unser" bis zum fugierten Einsatz der Stimmen in der Bitte "Gib uns unser täglich Brot". Der Chor faszinierte durch dynamische Gestaltung, vom pianissimo gehauchten "Gott, erlöse uns" bis zum freudig im Fortissimo auftrumpfenden "Alleluja". Beinahe sphärisch erklang im überlappenden Wechsel von Frauen- und Männerstimmen die Glücksbotschaft der Aufnahme der Toten in den Himmel. Eine solistische Frauengruppe sang ihren vierstimmigen Wunsch nach Erhörung.

Umrahmt wurden diese Gesänge von einem lyrischen Mozart'schen "Ave verum", einem feierlichen "Panis Angelicus" aus der Feder César Francks sowie dem strahlenden "Trumpet Tune" von W. Croft für Trompete und Orgel. Dazwischen erklang das sonore "Vater unser" von H. Wössner, machtvoll intoniert von der Empore herab durch die Männerschola aus St. Blasien.

Den Abschluss bildeten zwei ruhig fließende Chorsätze, das "Abendlied" von Josef Rheinberger sowie "Heilig, heilig, heilig" von Franz Schubert, zu dem der Chor aus St. Blasien sich im Kirchenraum verteilte und seine Zuhörer so in die Mitte nahm – ein großartiger Effekt. Wolfgang Endres, der moderierte, fügte seinem Part noch von Friedrich Schiller aufgezeichnete Verse der Hoffnung bei, mit denen er als Autor und Regisseur zugleich für die Domfestspiele im August in St. Blasien warb. Diese tragen den Titel "Säulen der Hoffnung" und werden vom Domfestspielchor insofern begleitet, als der am Nachmittag auf dem Domplatz Carl Orffs "Carmina burana" aufführen wird.

"Stehende Ovationen haben wir hier in der Görwihler Kirche nicht oft", kommentierte Pfarrer Stahlberger die Reaktion des Publikums. Er hatte an diesem Tag gleich mehrfach Grund zur Freude. Zum Dank für den Hörgenuss hatte sich die Frauengemeinschaft Görwihl spontan bereit erklärt, die Gäste mit Tee und Hefezopf zu verwöhnen. Und um sein Maß an Glück für diesen Tag vollzumachen, hatte Pfarrer Stahlberger der Brief des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger erreicht, in dem zum 1. April 2018 der Zusammenschluss der Pfarreien St. Martin Görwihl und St. Zeno Westlicher Hotzenwald zur Römisch-katholischen Pfarrei St. Wendelinus Hotzenwald besiegelt wird. Dies soll an der Vielfalt innerhalb der Einheit nicht rühren, wie Stahlberger versicherte, verwaltungstechnisch bedeute es jedoch enorme Entlastung.