Görwihl-Rüßwihl Bei der Feuerwehr Rüßwihl herrscht immer noch Freude über den neuen Gerätewagen

Kassierer Michael Kaiser muss bei der Feuerwehr Rüßwihl zusätzlich das Amt des Schriftführers übernehmen, weil sich kein Kandidat als Nachfoler von Robert Lüttin meldet.

Die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Rüßwihl, ist zügig über die Bühne gegangen. Die Tätigkeitsberichte wurden kurz und knapp von Abteilungskommandant Bernhard Gläser und Gruppenführer Pascal Elke vorgestellt. Der seit 18 Jahren amtierende Schriftführer Robert Lüttin verlässt altersbedingt die Abteilung und wurde aus dem Amt verabschiedet. Sein Bericht wurde ergänzt durch einen Rückblick auf Einsätze aus seiner gesamten Dienstzeit. Da keine Ehrungen und Beförderungen anstanden, konzentrierte man sich auf den Rückblick 2017 und die zukünftige Arbeit der Feuerwehr.

Mit 18 Proben und zwölf Einsätzen, von denen nur drei tatsächlich Brandeinsätze waren, war das Jahr 2017 für die Abteilung überschaubar. Die Abteilung Rüßwihl unterstützte bei verschiedenen Festanlässen im Ort. Das Glanzlicht des Jahres des Jahres 2017 war die Inbetriebnahme des lang ersehnten neuen Gerätewagens Logistik (GWL 2), der sich je nach Anforderung des Einsatzes flexibel mit den entsprechenden Materialien beschicken lässt. Bürgermeister Carsten Quednow verlieh in seinen Grußworten scherzhaft der Abteilung in dieser Angelegenheit den „Pokal der schnellsten Einweihung“ in der Feuerwehrgeschichte Görwihls. An einem Freitag sei das Fahrzeug geliefert worden, am darauf folgenden Samstag war es bereits geweiht.

An einem Strang zogen offenbar alle Kameraden beim Gemeindeturnier. Die Abteilung Rüßwihl konnte sich erstmals über den ersten Platz freuen. Weniger rühmlich verlief die Ernennung des neuen Schriftführers. Trotz motivierender Worte des Abteilungskommandanten Bernhard Gläser fand sich kein Kamerad, der bereitwillig in dieses Amt folgt. Schließlich erklärte sich Kassierer Michael Kaiser bereit, dieses Amt zusätzlich zu übernehmen. Die Mannschaft war sichtlich erleichtert, Gesamtkommandant Thomas Mutter und Bürgermeister Carsten Quednow bedankten sich bei Michael Kaiser, fanden aber deutliche Worte an die Mannschaft. Wer eine eigene Ortswehr stellen und erhalten wolle, müsse auch bereit sein, sich in die anstehenden Aufgaben einzubringen.

Für 2018 ist die Abteilung gut gerüstet. Die Anforderungen an die Wehr steigen stetig, ebenso wie die Einsatzzahlen. Das Aufgabenfeld geht weit über den Brandschutz hinaus. Viel bereitwilliger als noch vor Jahren wird heute die „112“ gewählt. Gespannt schaut man auf die Strukturänderungen, die der Bau des neuen Gerätehauses in Görwihl bringt.

Die Abteilung

Die Feuerwehrabteilung Rüßwihl wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Sie zählt 18 Feuerwehrmänner und zwei Feuerwehrfrauen. Die ehemals zehn Ortsfeuerwehren in Görwihl wurden zu drei Ausrückebereichen zusammengefasst. Gemeinsam mit den Abteilungen Görwihl und Segeten bildet Rüßwihl den Ausrückebereich Mitte. Gemeinsam mit den Ortsteilen Oberwihl, Niederwihl und Tiefenstein bildet Rüßwihl die Jugendfeuerwehr Görwihl Süd. Neben der Brandbekämpfung rücken Aufgaben wie Sturm- und Schneeschadenberäumung, Hilfe bei Wasserschäden und Verkehrsabsicherungen heutzutage immer stärker in den Vordergrund bei den Feuerwehrabteilungen.