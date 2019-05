von SK

Die zweimal jährlich stattfindenden Dekanatsversammlungen der Kfd, der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, sind für die Frauen der 30 KFD-Gruppen im Dekanat Waldshut wichtige Termine. Denn sie dienen nicht nur der Weitergabe von Informationen aus dem Dekanat dem Diözesan- und Bundesverband, sondern stellen auch ein wichtiges Bindeglied im sehr weitläufigen Gebiet des Dekanates dar.

Die Frauen erhalten in den Versammlungen laut Pressemitteilung wichtige Anregungen für ihr ehrenamtliches Engagement vor Ort und können sich untereinander vernetzen. Und so war es sehr erfreulich, dass die Kfd-Frühjahrsversammlung, zu der das KFD-Dekanatsteam in den Gemeindesaal im alten Schulhaus in Görwihl-Rotzingen eingeladen hatte, mit 53 Frauen, die zum Teil weite Wege auf sich nahmen, sehr gut besucht war. Die Frauen der dortigen Frauengemeinschaft hatten den Saal frühlingshaft geschmückt und servierten leckere selbstgemachten Kuchen und Torten.

Frauenwahlrecht als Schwerpunkt

Die KFD-Frauen wurden von der Dekanatsvorsitzenden Birgit Widmer begrüßt und mit einem geistlichen Impuls von Monika Eckert, der Geistlichen Leiterin, auf den Nachmittag eingestimmt. Ein inhaltlicher Schwerpunkt war das 100-jährige Jubiläum des Frauenwahlrechts. Die KFD als größter Frauenverband Deutschlands greift immer wieder aktuelle und gesellschaftspolitische Themen auf, auf dem Hintergrund der zahlreichen Anlässe in Deutschland und der Welt wichtiger als je zuvor. Die Referentin für Frauenpastoral an der Diözesanstelle Hochrhein, Gabriele Trapp, lud die Frauen als Einstimmung zu einem unterhaltsamen Frauenquiz ein und gab dann einen Überblick über die Geschichte des Frauenwahlrechts.

Quellenwochenende im Kloster Lioba

Im Mai stehen die Wahlen des Europa- und der Kommunalparlamente an. Dass Frauen zur Wahl gehen dürfen, erscheint heute als Selbstverständlichkeit. Dass dies aber wichtigen Wegbereiterinnen wie Louise Otto, Hedwig Dohm, Minna Cauer oder Clara Zetkin zu verdanken ist, die für dieses Recht gekämpft haben, wird oft vergessen. Ein Grund mehr, Frauen für gesellschaftspolitische Themen zu sensibilisieren. Als weiteren inhaltlichen Schwerpunkt stellte Birgit Widmer, selbst Quellenwochenleiterin, den Frauen das idyllisch gelegene Kloster Lioba in Freiburg-Günterstal vor, ab sofort der neue Ort für die Quellenwochenenden und Quellenwochen des KFD-Diözesanverbandes Freiburg.

Da die die beiden langjährigen, verdienten Quellenwochenleiterinnen, Friedhilde Albiez aus Luttingen und Irmgard Plaschke aus Tiengen auf der Versammlung von Veronika Strittmatter und Monika Eckert verabschiedet wurden, wird es in diesem Jahr nur ein Quellenwochenende von 18. bis 20. Oktober im Kloster Lioba geben. Anmeldeschluss ist der 18. September. Weitere Infos bei Birgit Widmer, Telefon 07755/85 08.

Blick auf weitere Aktivitäten

Ferner wurde über die Ergebnisse der Mitgliederbefragung, die deutschlandweite Kampagne der Kfd Münster zum Aufrufen eines Kirchenstreiks „Maria 2.0“ und das Frauenhilfswerk „Frauen in Not“ berichtet. Die nächsten Aktivitäten der KFD im Dekanat Waldshut werden die Wallfahrt nach Todtmoos, im Juli ein Ausflug nach Bad Zurzach ins Verena Münster sowie die Wallfahrt nach Leuggern am 21. August sein. Ferner ist wieder ein Grundkurs für Vorstandsteams geplant (11. bis 13. Oktober Teil 1, 22. bis 24. November Teil 2). Mit einem Dank an die Frauen der Kfd-Rotzingen-Hartschwand und einem Segensgebet wurde die Dekanatsversammlung beendet.