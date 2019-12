von Hans-Jürgen Sackmann

Der Handharmonika-Club aus Albtal spielt zum ersten Mal auf dem Görwihler Berg und beeindruckt mit der hohen Perfektion und der bewundernswerten diatonischen Knopfakkordeon-Spieletechnik. Am späten Sonntagabend gab der Handharmonika-Club aus Albtal zum ersten Mal ein Konzert auf dem Görwihler Berg, in der Herz-Jesu-Kirche in Strittmatt. Die Musiker sind das jüngste und größte Ensemble in Deutschland, die auf den diatonischen Knopfakkordeon-Instrumente spielen und den vollen warmen Klang beherrschen.

Schön besucht: War die Herz-Jesu-Kirche in Strittmatt und die Akkordeonspieler aus dem Albtal ließen mit verschiedenen schwungvollen Stücken die sonstige Präsenz der Orgel auf der Empore fast vergessen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Wer an Akkordeons denkt, verbindet damit schnell „Uffdada-Musik“. Man denkt unweigerlich an Musik mit einem volkstümlichen Anstrich. Wer aber am zweiten Advent den Weg in die mit flackernden Laternen stilvoll beleuchte Kirche in Strittmatt fand, wurde eines Besseren belehrt und mit einem gefühlvollen Konzert belohnt.

Orchestrale Tonfülle: Mit eineinhalb Stunden Hörgenuss beglückten die fast 17 Handharmonika Spieler aus dem Albtal die Zuhörer in der Herz-Jesu-Kirche in Strittmatt. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Dirigent Robin Jehle hatte einige besondere musikalische Leckerbissen, speziell für die diatonischen Instrumente selbst arrangiert und mit seinen Musikern fleißig eingeübt. Die 17 Handharmonika-Spieler, unterstützt von Thomas Ebner am Schlagzeug, verwöhnten die Zuhörer mit einem eineinhalb Stunden „Stimmungsvollen Melodien“ Pop Rock Musical Programm. Zur behaglichen, wohligen Atmosphäre in der Kirche mit Kerzen und Laternen trugen die Ansagen von Inge Hierholzer bei. Bevor sie den nächsten Titel vorstellte, erzählte sie eine rührende kurze Erzählung oder regte das Publikum zum Nachdenken einem sinnigen Gedicht an.

Stillvoll: Zur behaglichen, wohligen Atmosphäre in der Kirche mit Kerzen und Laternen trugen die Ansagen von Inge Hierholzer mit rührenden kurze Erzählungen und sinnigen Gedichten bei. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Das Konzert wurde mit „Memory“, dem bekannten Lied aus dem Musical Cats von Andrew Lloyd Webber eröffnet. Beim nächsten Lied „Yellow Ribbon“ ging es um Liebe und Treue, welche die Liebste mir einer gelben Schlaufe um eine alte Eiche bezeugen sollte, und es wurden Hunderte draus.

Lieder gehen unter die Haut

Beim bekannten Popsong, dem wunderschönen Hochzeitslied „You raise me up“ war Gänsehaut pur angesagt. Die erste Stimme wusste zu gefallen und spielte so gefühlvoll auf ihren Akkordeons, dass er eine oder andere eine Träne in den Augen unterdrücken musste. Passend zu jedem Weihnachtskonzert wurde die bekannte Hymne „Happy XMas (War is over) von John Lenon und Yoko Ono angestimmt.

Der Verein Der Verein wurde 1956 gegründet und hat 20 aktive und 102 passive Mitglieder. Dirigent ist seit 2013 Robin Jehle. Kontakt kann zur Vorsitzenden, Manuela Mutter, Telefon 07625/92 85 95 aufgenommen werden. Weitere Infos gibt es im Internet (www.hc-albtal.de)

Dann brillierte die Akkordeonspieler mit dem Stück Pasadena von Jacob de Haan mit einem ersten expressiven Teil und die zweite Stimme steigerte sich beschwingt in den nachfolgenden rhythmischen Swing und Latin Lover Teil. Nach „Nothing else matters“ von Metalica meinte man, bei „Nine Million Bicycles“ von Katie Melua Flöten rauszuhören.

Viel Applaus für Musiker

Bei der Ballade „Dreamer“ von Ozzy Osborn brachte die vierte Stimme mit dem extrem seltenen „Thöni Bass“ und Verstärker mit dem Ehrendirigenten Werner Jehle die Zuhörer ins ganz persönliche Traumland. Mit „California Dreaming“ verabschiedeten sich der Handharmonika-Club aus Albtal. Nach langanhaltendem Applaus und der melodischen Zugabe „I will follow him“ aus dem Musical Sister Act forderten die begeisterten Zuhörer eine zweite Zugabe. Die Handorgelspieler waren sichtlich gerührt und wiederholten den Programmtitel „Nothing else matters“.