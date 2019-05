von Peter Umstetter

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro: So lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Rotzingen und Vogelbach ereignet hat.

Dabei geriet der Fahrer eines Renault nach rechts von der Fahrbahn ab. Unmittelbar danach steuerte der Wagen nach Mitteilung der Polizei auf die Gegenfahrbahn und die dortige steile Böschung. In der Folge glitt das Auto entlang des Steilhangs, bis es sich beim wieder Aufkommen auf der Fahrbahn überschlug und völlig demoliert auf der Fahrerseite mitten in der Straße liegen blieb. Der Fahrer und zwei weitere Insassen wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallaufnahme zwischen Rotzingen und Vogelbach war die Polizei aus Bad Säckingen vor Ort. | Bild: Peter Umstetter

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr alarmiert, die letztlich auch das Fahrzeug mit Muskelkraft wieder auf die Räder wuchtete. Das Auto wurde jedoch mit Totalschaden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges, war die Kreisstraße für den Verkehr gesperrt.