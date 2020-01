Görwihl vor 3 Stunden

Autofahrer macht Haschisch-Pause

Einen Zwischenstopp mit Folgen hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag, 15. Januar, an der Straße zwischen Högschür und Oberwihl eingelegt. Denn sein Auto war einer Polizeistreife in einem Feldweg stehend gegen 15.15 Uhr aufgefallen. Bereits beim Herantreten ans Auto konnte deutlicher „Grasgeruch“ von den Polizeibeamten wahrgenommen werden.