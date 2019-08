von Renate Griesser

Der hohe Norden war beim Konzert des Ensembles La Porta Musicale aus Hamburg im Kultursommer zu Gast und bezauberte die Besucher in Görwihl mit seiner Musik und Texten aus dem Leben der Christina von Schweden, die 1626 bis 1689 lebte. Nicht ganz so weit entfernt liegt Offenburg, Wohnort des Malers und Philosophen Boris Ferreira. Drei seiner Bilder hängen im Chorraum, das vierte ist an der Maria-Statue platziert.

Der Künstler

In seiner Einführung erklärte der Künstler die Schwierigkeit des Individuums Mensch, im Jetzt Kontinuität zu bewahren, also sich immer wieder auszuloten. Er leitete zu Descartes über, ein Zeitgenosse von Christina von Schweden, und dessen Ansicht von der Identitätsgewinnung, dem Ich. In den farbigen Bildern sei diese Suche in wuchernder Fülle wiederzufinden.

Dann tauchten die Zuhörer mit der Musik des Barocks in vergangene Zeiten ein. Christina von Schweden wurde 1626 beim sichtbaren Polarstern in Schweden geboren. Ihr Stern als besonders starkes Kind ging auf, wurde aber gleich vom Unmut der Mutter über den missglückten Sohn weggestoßen. Trotzdem erwachte in ihr die Stärke, es ihrem Vater, König Gustav Adolf, nachzutun. Christina Roterberg überzeugte in passender Aufmachung mit Textdokumenten aus den Tagebüchern der Christina von Schweden.

Die Lebensgeschichte

Sie schaffte es demnach, als Kind am schwedischen Königshof nach den damaligen strengen Anforderungen mehrere Sprachen zu lernen, Reiten, Fechten und Rhetorik gehörten in ihr Pflichtenpensum. Der Vater starb, das nun ganz ungeliebte Kind bewies Stärke und arbeitete mit List zur Krönung ohne Ehemann hin. Sie beendete den Glaubenskrieg mit Deutschland, denn ihr großes Ziel war die Freiheit. Sie wurde eine einflussreiche Mäzenin in Italien, konvertierte als schwedische Evangelistin zum katholischen Glauben und baute sich in Rom, vom Papst unterstützt, ihren „la regina“ Status ohne Staatsverpflichtung im kulturellen Bereich ihrer Academica Artista auf.

Christina Roterberg verkörperte eindrücklich den Lebensweg ihrer Namensvetterin. Das Publikum staunte über diese Frauenpower im 17. Jahrhundert. Die Barockvioline, gespielt von Gabriele Steinfeld, brillierte in alter Stimmung (410 Hertz) mit dem Cembalo von Anke Dennert. Sorgfältig ausgewählt waren die Stücke des Komponisten T. Baltzar, zeitgleich mit Königin Christinas Werdegang am schwedischen Hof, A. Corelli (Rom) mit der Sonate C-Dur und Sonata La Follia, J. Schop, „Nasce La Pena Mia“ und L. Couperin (Paris) mit „La Piedmontaise“.

A. Scarlatti war 14 Jahre Christinas Kapellmeister in Rom. Dort konnte die abgedankte Königin einen extravaganten kulturellen Hof in ihrer Academica aufbauen. Ihre Kraft erlebten alle im berührenden Ton von Christina Roterberg als Sopranistin, die nun das geglückte Leben der Königin preisgab. Tosenden Applaus gab es für die hervorragende Darbietung dieser Europäischen „Regina“ im Hotzenwald. Pfarrer Bernhard Stahlberger dankte den Künstlern mit Hotzenwälder Honig.