Görwihl Aufmerksame Anwohner verhindern Großbrand bei Zimmerei in Oberwihl

Anwohner und Feuerwehr verhinderten am Montagnachmittag einen Großbrand in der Zimmerei Denz in Oberwihl. Die Brandursache ist noch unklar.

Aus unbekannten Gründen hatte draußen ein Stapel Paletten an der nach Osten gerichteten Fassade der Zimmerei Feuer gefangen. Anwohner bemerkten dies. Sie alarmierten die Feuerwehr und gingen mit Feuerlöschern gegen die Flammen vor. Dank des folgenden schnellen Einsatzes der Feuerwehr blieb es beim Palettenbrand und konnte sich das Feuer weder in die Werkhalle noch auf den Dachstuhl ausbreiten. Personen kamen keine zu Schaden. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Brandursache ist, Stand Dienstag, nicht klar.

Der Alarm war 14.13 Uhr ausgelöst worden. Im Einsatz waren rund 100 Feuerwehrleute aus den Gemeinden Görwihl und Laufenburg. Vor Ort waren außerdem das DRK und die Polizei. Die Laufenburger Feuerwehr wurde mit der Drehleiter alarmiert, weil sich das Feuer auf den Dachstuhl hätte ausbreiten können und von oben bekämpft werden müssen – wozu es glücklicherweise nicht kam.

Von der Freiwilligen Feuerwehr Görwihl waren alle Abteilungen vor Ort. Die Einsatzleitung hatte Pascal Elke von der Abteilung Görwihl. Durch den Brand musste der Verkehr zwischen der Firma Freudenberg und der Abzweigung nach Görwihl weiträumig umgeleitet werden, da die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren die Straße besetzten. Eine Durchfahrt durch Oberwihl war eine gute Stunde lang nicht möglich.

Vor Ort war auch Kreisbrandmeister Thomas Santl. „Das ging knapp an einem Großbrand vorbei“, lautete seine erste Einschätzung, und weiter: „Die schnelle Meldung war wichtig“. Größere Schäden waren an der Werkhalle nicht entstanden, auch die umliegenden Wohnhäuser blieben unversehrt. Die Abbund-Anlage in der Halle und die Firmenfahrzeuge waren zwar verraucht, blieben aber ebenfalls unbeschädigt. Davon überzeugten sich die Atemschutzträger der Feuerwehr, nachdem die Tore der Halle geöffnet worden waren. Mitarbeiter der Firma fuhren die Fahrzeuge nach draußen in Sicherheit.

Was zu dem Brand geführt hatte, war auch den Einsatzkräften vor Ort ein Rätsel. Denn zum Zeitpunkt der Alarmierung lag über Oberwihl dichter Nebel, die Luftfeuchtigkeit war also hoch. Die Polizei, so vermutete Kreisbrandmeister Santl, werde entscheiden, ob sie die Kripo zur Untersuchung der Brandursache einschalten wird.