von Karin Steinebrunner

Görwihl (kss) Als gelungenes Experiment bezeichnete Alfred Laffter die Ausrichtung einer Lesung im Rahmen der Veranstaltungen des Katholischen Bildungswerkes in der Kirche. Eine ansehnliche Zahl an Zuhörern nämlich war gekommen, um Diakon Günter Kaiser aus seinem Buch „Allezeit und Ewigkeit der Tod ist nur der Anfang“ lesen zu hören. Begleitet wurde Kaiser musikalisch von Michael Rudigier, der auch die Illustrationen zu seinem Buch beigesteuert hat, und von Bernd Wallaschek.

Wir beten das Glaubensbekenntnis, so Kaisers Einstieg, in Situationen aber, in denen sich dieser unser Glaube bewähren sollte, bleiben wir stumm. Angesichts von Trauer und Leid stellen sich Fragen, die an unserer Glaubensgewissheit rütteln. „Was kommt danach“ oder „Warum lässt Gott das zu“ sind solche Fragen. Anhand des von ihm geprägten Begriffs der Christus-Singularität und dessen Zusammenhängen mit Zeit und Ewigkeit versucht Kaiser eine Antwort auf diese Fragen.

Als Lebende sind wir der Einbahnstraße Zeit unterworfen. Jedes Warten wird in diesem unabänderlichen Fluss bereits zu einem kleinen Sterben. Leid und Trauer über den endgültigen Abschied durch den Tod sind gesteigerte Formen davon. Auch sie existieren nur aufgrund ihrer zeitlichen Ausdehnung. Ewigkeit aber ist nicht als endlos lange Zeit zu begreifen, sondern als der vollkommene Gegensatz zur Zeit. Sie kennt weder zeitliche noch räumliche Ausdehnung, vergleichbar etwa der Vorstellung von Nirwana im Buddhismus.

In der Physik bezeichnet man die Vorstellung der Entstehung des Universums aus einem unvorstellbar dichten Massepunkt als Singularität, und Kaiser setzt seine Christus-Singularität dieser als Urpunkt des Glaubens parallel. Dazu erläutert er seine „Vision“, verstanden als ganz persönliche Einsicht. In dieser Vision hat jeder Mensch, analog zu Christus, sein Karfreitagsmoment und seinen dunklen Zwischengang des Karsamstags, der ins Licht der Erlösung zur Ewigkeit führt. Mit dem Tod beschreiten wir diesen Weg, sind also im Grunde durch die Unabänderlichkeit des Sterbens schon vom Leid befreit, auch wenn wir es innerhalb unserer Zeitlichkeit noch erdulden müssen. Damit beantwortet sich auch die Frage, warum Gott das Leid zulässt. Seine scheinbare Gleichgültigkeit existiert nur aus unserer Perspektive der Zeitlichkeit heraus. Mit Eliminierung des Zeitfaktors hat Leid keine Bedeutung mehr.

Schließlich beschreibt Kaiser in seinem Buch Menschen, denen es gelungen ist, im Leben schon zeitlos glücklich zu sein, und fordert auch die Hörer seiner Lesung dazu auf, den im Evangelium nicht näher bezeichneten Jünger, den Jesus liebte, als Platzhalter des eigenen Selbst anzusehen und mit Gottes Beistand von innen heraus zum zeitlos glücklichen Leben zu finden.

Michael Rudigier und Bernd Wallaschek, von Kaiser als „Botschafter der Schöpfung“ bezeichnet, steuerten zwischen den einzelnen Abschnitten der Lesung ihre meditativ einfühlsame Musik bei, im Wesentlichen charakterisiert durch sanft untermalte Textrezitation im Wechsel mit rein instrumentalen Passagen, in denen Flöte und Melodiegitarre die Stimme ersetzen und die jeweilige Atmosphäre unterstreichen. Im Titel „Die Zeit“ etwa tickt als ostinater Hintergrund unablässig die Uhr, in dem eigens für diese Lesung komponierten Stück „Ewigkeit“ ist es der stetige Wassertropfen, kombiniert mit dem unaufhörlichen Gitarrenloop, zu dem Wallaschek verstärkend noch das unbestimmte Gleiten des Bottlenecks über die Saiten hinzufügt, während Rudigier auf seinem Didgeridoo einen gefühlt endlosen Ton anstimmt.