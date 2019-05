von Werner Probst

Den 80. Geburtstag kann am 3. Mai Anneliese Bildl, Rüßwihl 103, feiern. Die Jubilarin ist noch außerordentlich fit. So macht sie nicht nur in und um das Haus noch alles selber, sondern ist auch vielfach mit ihrem Auto unterwegs. Seit über zwei Jahrzehnten lässt sie ihre Altstimme im Niederwihler Frauenchor erklingen und freut sich, dass sie im geselligen Kreise auch noch ein Gläschen Sekt genießen kann.

In Dachsberg-Wilfingen kam Anneliese Bildl, geborene Baier, auf die Welt. Sie besuchte in Hierbach die Volksschule und musste schon als Kind sich stark auf der elterlichen Landwirtschaft einbringen, zumal ihr Vater bereits 1942 starb. So durfte sie schon mit 16 Jahren den Führerschein machen, um landwirtschaftliche Maschinen steuern zu dürfen. Nach dreijähriger Kochschule ging sie nach Brombach, um in einem dortigen Gasthaus als Hausgehilfin zu arbeiten. Kurze Zeit arbeitete sie in einem Gasthaus in Lenzkirch, ehe sie im August 1960 ihren Mann heiratete.

In Wilfingen konnte eine Wohnung bezogen werden, ehe 1974 das jetzt bewohnte Haus in Rüßwihl gekauft und umgebaut wurde. Vier Kinder brachte Anneliese Bildl auf die Welt. Als die Kinder größer waren, arbeitete die Jubilarin, Anneliese Bildl, halbtags im Gasthaus „Hirschen“ in Wolpadingen, ehe sie zum Abschluss des Berufslebens im Mathias-Claudius-Haus in Waldshut ihr Geld verdiente und 60-jährig in Ruhestand ging. Im Jahr 1996 starb ihr Mann.

Sie kennt keine Langeweile

Für Anneliese Bildl gibt es auch im Ruhestand keine Langeweile. Viel ist sie mit ihrer Freundin in der Region unterwegs oder besucht ihre Verwandten. Vielfach ist sie aber auch bei den Niederwihler Senioren bei den Ausflügen dabei und denkt gerne an die früheren Urlaubsaufenthalte in Marienbad zurück. Neben den Kindern mit Partnern werden auch elf Enkel und sieben Urenkel ihre Geburtstagsglückwünsche am heutigen Festtag überbringen.