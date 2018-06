Görwihl Albtalstraße bleibt ein heißes Thema bei den Freien Wählern in Görwihl

Bei der jüngsten Hauptversammlung der Freie Wähler Görwihl wurde der Vorstand komplett wiedergewählt. Vor allem die nach wie vor gesperrte Albtalstraße sorgte unter den Mitgliedern für viel Gesprächsstoff. Für die Kommunalwahlen 2019 wollen die Freien Wähler daran arbeiten, wieder eine volle Liste mit 14 Kandidaten zu bekommen.

An der Hauptversammlung der Freien Wähler Görwihl im Eichrüttehof in Hartschwand gaben am Mittwochabend vor allem die Diskussionen um die gesperrte Albtalstraße viel Gesprächsstoff.

Obwohl es kürzlich eine klare Aussage seitens des Ministeriums gegeben habe, dass die Albtalstraße wiedereröffnet werden soll, habe sich bisher noch nichts bewegt, stellten die Mitglieder frustriert fest. Im Dezember 2015 ergriffen die Freien Wähler die Initiative und brachten damit den Stein um die Sperrung des Albtals ins Rollen. Seither gab es von den Freien Wählern immer wieder Aktionen betreffend einer Öffnung des Albtal. Der Vorsitzende Herbert Nägele betonte: „Wir werden weiter Protest üben“.

Nägele ging in seinem Bericht aus dem Gemeinderat auf Kernpunkte der Gemeinderatsarbeit ein. So werde der Breitbandausbau in der Gemeinde die Ratsrunde noch einige Jahre beschäftigen, betonte Nägele. Als positiv bezeichnete er die Tatsache, dass die Anmeldungen betreffend Breitband deutlich über dem erwarteten Schnitt lägen. Wegen den damit verbundenen und zu erwartenden Bauarbeiten in den Gemeindestraßen, würden Arbeiten an Gemeindestraßen jedoch nur auf das notwendigste beschränkt. Weiter berichtete Nägele unter anderem über die geplante Einrichtung einer Tagespflege in Segeten, deren Betrieb die Caritas übernehmen würde. Nicht umhin kommen werde die Gemeinde einen Kindergarten mit Ganztagsbetreuung in Görwihl zu bauen, erklärte Nägele, der dies als eine große Herausforderung bezeichnete.

Görwihls Bürgermeister Carsten Quednow berichtete aus dem Kreistag, dass die Frage um ein Zentralkrankenhaus immer noch nicht abgeschlossen sei. Die Flüchtlingsfrage stelle jedoch kein Thema mehr dar. Weitere große Themen, wie der Weiterbau der Autobahn und die Standortsuche nach einem Atomendlager in der Schweiz, würden den Rat weiter stark beschäftigen.

Der Vorstand der Freien Wähler Görwihl wurde für zwei weitere Jahre gewählt. Die Vorstandschaft besteht demnach unverändert aus dem Vorsitzenden Herbert Nägele, Vize Dr. Robert Lauber, Schriftführer Friedrich Westermann, Kassierer Paul Mutter sowie den Beisitzern Hermann Jarusel, Eva Rippel, und Andreas Kilian. Paul Mutter kündigte jedoch an, dass er in seinem Amt als Kassierer nur noch für diese Amtsperiode zur Verfügung stehen werde. Für die anstehenden Kommunalwahlen im kommenden Mai wollen die Freien Wähler aktiv daran arbeiten, wieder eine volle Liste mit 14 Kandidaten zu bekommen. Nägele äußerte den Wunsch, eine Verjüngung der Kandidaten zu erreichen.