von sk

Alle 25 Absolventen der Fachschule für Landwirtschaft in Teilzeitform konnten jüngst ihr Abschlusszeugnis und die Urkunde des Regierungspräsidiums entgegen nehmen. Der Notendurchschnitt von 2,2 unterstreicht den hohen Leistungsstand der Teilnehmer. Landrat Martin Kistler lobte in seinem Grußwort den Ausbildungswillen der Absolventen, die sich an 131 Abenden und Samstagen umfangreiche Kenntnisse in der Landwirtschaft angeeignet hatten und stellte fest, dass gesunde, leistungs- und wettbewerbsfähige Betriebe die Grundlage für eine intakte Landwirtschaft seien. Das Landratsamt als Träger der Fachschule trage mit diesem zentralen Ausbildungsangebot dazu bei.

Bad Säckingen Der Gesundheitcampus entwickelt sich: So sieht es aktuell mit der neuen Einrichtung aus Das könnte Sie auch interessieren

Helmut Lehmann, Referent für Schule und Ausbildung im Regierungspräsidium Freiburg, gratulierte den Absolventen zur bestandenen Prüfung. Er freute sich besonders darüber, dass vier der Absolventen sich entsprechend weiterbilden, um die Abschlussprüfung im Beruf Landwirt zu absolvieren. Er sicherte der Schule für die Zukunft seine weitere Unterstützung zu.

Waldshut-Tiengen Bauern wagen sich auf neue Wege: Das steckt hinter dem Konzept der solidarischen Landwirtschaft Das könnte Sie auch interessieren

In seinem Grußwort betonte Clemens Speicher, BLHV-Kreisvorsitzender, die Bedeutung der Ausbildung gerade für die zahlreichen Nebenerwerbsbetriebe in der Region. Er selbst hat die Fachschule in Waldshut im Jahr 2010 abgeschlossen und habe von den angebotenen Themen sehr viel profitiert. Er bat die Absolventen, für die Schule zu werben.

Preis für die drei Besten

Drei der Absolventen erhielten für ihre sehr guten Leistungen einen Preis, unter anderem gestiftet vom Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen Hochrhein. Es sind dies: Carina Walenciak (Oberwihl), Philipp Maier (Görwihl) und Johannes Oeschger (Murg). Der Unterricht wurde größtenteils von den Bediensteten des Landwirtschaftsamtes in zwei Schulwintern erteilt. Der Praxisunterricht im Sommer 2018 umfasste 21 Unterrichtstage und wurde auf verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben im Landkreis durchgeführt. Für den Herbst 2019 ist geplant, wieder einen neuen Kurs zu starten. Interessenten können sich beim Landwirtschaftsamt unter der Telefonnummer 07751/86 53 01 oder im Internet (www.landkreis-waldshut.de) informieren.