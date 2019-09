von Karin Steinebrunner

Wie zu allen Vorgängerveranstaltungen, so war auch zum Abschlusskonzert des Kultursommers Görwihl eine ansehnliche Besucherzahl gekommen, diesmal in die Kirche nach Strittmatt. Dort gastierte das Ensemble MoosART, bestehend aus den beiden Bläsern Adrian Wehlte und Stafanie Bartsch, der Streicherin Hélène Godefroy und dem Cembalisten Klaus Schulten, mit Musik zwischen Bach und Mozart. Außerdem stellte Martin Brodwolf, Ehemann von Ping Qui, mit deren „Fliegender Tuba“ der Kultursommer begonnen hatte, seine im Laufe der Woche entstandenen Zeichnungen aus und spannte damit den Bogen zwischen Anfang und Ende der Veranstaltungsreihe.

Entstanden sind Porträts der Anwesenden, aber auch Zeichnungen von den Innenräumen verschiedener Kirchen, die von den Gästen staunend betrachtet wurden. Manch einer hatte gar nicht bemerkt, dass er im Bild festgehalten worden war. Wer öfters bei den Veranstaltungen gewesen sei, habe ihn aber sicher sitzen und mit dem Bleistift hantieren sehen, meinte Martin Brodwolf, und das sei an sich keine sehr spannende Geschichte.

Künstler findet Liebe seines Lebens beim Zeichnen

Daher wolle er gerne ein paar frühere Erlebnisse schildern, die er beim Zeichnen hatte. So habe er einmal in Berlin auf dem Rasen eines Innenhofs der Hochschule gesessen, um zu zeichnen, in unmittelbarer Nachbarschaft einer Gruppe junger Studentinnen. Als eine von ihnen zu ihm herüberkam, habe er sich in seiner Muße gestört gefühlt – und leicht verärgert, ohne sie anzusehen, angefangen, ihre Füße zu zeichnen, dann ihre Kniestrümpfe, und sich so vorgearbeitet, bis er schließlich bei ihrem Kopf angelangt sei. So habe er seine Frau kennengelernt.

Zum Abschluss des Görwihler Kultursommers gastierte das Ensemble MoosART in der Strittmatter Kirche, Martin Brodwolf stellte die während der Woche entstandenen Zeichnungen aus. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Musik aus der Zeit des „Alten Fritz“

„Zwischen den Zeiten – Musik zwischen Bach und Mozart„ hatte das Ensemble MoosART sein Programm genannt. In der Hauptsache stellte das Ensemble dabei Komponisten vor, die über ihren Brotgeber, Friedrich den Großen, miteinander in Verbindung gestanden haben. Friedrich war ein begeisterter Flötist, Quantz, von dem eine Sonate erklang, war sein Flötenlehrer, und der Monarch unterhielt ein respektables Orchester, um seine eigenen, aber auch viele zeitgenössische Kompositionen selbst aufzuführen. Auch Johann Gottlieb Janitsch, von dem ebenfalls eine Sonate auf dem Programm des Abschlusskonzertes stand, wirkte in diesem Orchester mit.

Der letzte große Gambenkomponist

Die Komponisten aus der Zeit Friedrichs sind heute zu einem Großteil nahezu vergessen, aber in ihrem Charakter als Übergangswerke von einer Epoche zur folgenden haben die Kompositionen dennoch einen wichtigen Stellenwert innerhalb der Musikgeschichte, wie Klaus Schulten erläuterte.

So sei beispielsweise Carl Friedrich Abel, von dem ein Prélude für Sologambe erklang, der letzte große Gambenkomponist gewesen. Nach ihm habe sich dieses Instrument sozusagen von der Bühne der Musikgeschichte verabschiedet. Hélène Godefroy interpretierte dieses hochvirtuose, mit gebrochenen Akkorden, ausdrucksvollen Melodien, schnellen Laufpassagen und akkordischen Fortschreitungen reich ausstaffierte Stück mit Brillanz und subtilen dynamischen Abstufungen.

Zuvor war ein spritziges Divertimento aus der Feder von Vater Leopold Mozart erklungen. Bereits dort, aber stärker noch in den Sonaten von Janitsch und Jakob Friedrich Kleinknecht kam der Übergangscharakter dieser Musik vielleicht am deutlichsten in der Behandlung des Cellos zum Ausdruck.

Während nämlich das Cello beziehungsweise die Gambe lediglich bei Janitsch als eigenständiges Instrument genannt wird, sonst aber noch dem Basso continuo zugeordnet ist, hat die Kompositionspraxis die Benennung sozusagen schon überholt und das muntere Zwiegespräch von Flöte und Oboe wird an vielen Stellen durch die Mitwirkung des Streichinstruments am melodischen Geschehen bereichert, während das Cembalo weitgehend seine Begleitfunktion beibehält.

Tosender Applaus und stehenden Ovationen

Wundervoll quirlig, fröhlich zwitschernd und fingerfertig tirilierend konzertierten Adrian Wehlte, Stefanie Bartsch und Hélène Godefroy in den drei Sonaten des Programms um die Wette, und Klaus Schulten sorgte für das deutlich hörbare Fundament des Ganzen.

Ein quicklebendiges Flötenduett des ältesten Bachsohns Wilhelm Friedemann komplettierte das Konzerterlebnis. Mit tosendem Applaus und stehenden Ovationen wurde MoosART verabschiedet. Den gleichen tosenden Applaus gab es direkt darauf nochmals für Pfarrer Stahlberger, der den Kultursommer ins Leben gerufen und ihm mit langem Atem zu einer solchen Erfolgsgeschichte verholfen hat.