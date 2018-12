Die Erhöhung der Hundesteuer von 100 auf 200 Euro durch den Gemeinderat am 19. November hat in der Görwihler Bevölkerung massiven Protest ausgelöst. Nun bekam Bürgermeister Carsten Quednow im Rathaus drei Mappen mit 809 Unterschriften von Personen überreicht, die die Steuererhöhung als inakzeptabel empfinden. „Wir werden die Steuererhöhung nicht akzeptieren, wir kämpfen weiter“, sagte Jannie Hetzel, eine der Initiatorinnen der Unterschriftenaktion im Beisein von rund 40 Bürgern. Und: „Bei zehn oder 20 Euro Erhöhung hätte keiner was gesagt“, so Hetzel.

Versuch der Rechtfertigung

Neben Bürgermeister Carsten Quednow waren die Gemeinderäte Peter Keck, Norbert Lüttin und Herbert Nägele bei der Übergabe der Unterschriftenlisten dabei. Sie versuchten, die Entscheidung des Gemeinderats zu rechtfertigen – „Der Vorschlag kam aus dem Finanzausschuss“, so Keck – , allerdings mit wenig Erfolg. „Gesetzlich sind sie im Recht“, sagte eine Frau, „aber menschlich nicht“. Friedrich Jehle, Tierarzt aus Strittmatt, fragte mit Blick auf den bundesweiten Hundesteuer-Durchschnitt von 80 Euro: „Warum muss ausgerechnet Görwihl den Vogel abschießen?“

Erhöhung sei ungerecht

Die 809 Unterschriften waren in nur drei Wochen gesammelt worden. Die Unterschriftenaktion hatten Jannie Hetzel (Görwihl) und Sigrun Beger (Niederwihl) ins Leben gerufen. Beide sind Hundehalter und empfinden die Erhöhung der Hundesteuer als ungerecht. Sie sind der Meinung, dass Hunde insbesondere bei Familien und älteren Menschen eine soziale Funktion haben und wollen das Thema noch einmal vor den Gemeinderat bringen.

Görwihl In Görwihl droht die höchste Hundesteuer in ganz Deutschland – Besitzer wollen sich dagegen wehren Das könnte Sie auch interessieren

Hetzels und Begers Haltung teilen nicht nur Hundehalter. Auch Personen ohne Hund haben die Listen unterzeichnet. Außerdem sind Bürger anderer Gemeinden wie Herrischried, Albbruck, Bad Säckingen, Murg, Dachsberg und Waldshut-Tiengen darunter.

„Alles in der Tüte“: Maria-Theresia Ruf protestierte auf ihre eigene Art gegen die Erhöhung der Hundesteuer. | Bild: Peter Schütz

Bürgermeister Carsten Quednow erklärte: „Die Entscheidung, die Hundesteuer zu erhöhen, hat nicht der Bürgermeister, sondern der Gemeinderat getroffen.“ Und: „Dieser Beschluss ist rechtskräftig. Der Gemeinderat darf erst nach einem halben Jahr wieder darüber beraten.“ Ob er das tun wird, ließ er offen. Die Übergabe der Listen filmte ein Kamerateam des SWR. Wann der Bericht ausgestrahlt wird, war bei Redaktionsschluss nicht bekannt.

Massiver Protest im Görwihler Rathaus: Gemeinderat Norbert Lüttin (links) rechtfertigte die Hundesteuererhöhung. Gefilmt wird die Szene vom SWR. | Bild: Peter Schütz