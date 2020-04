Zu den Referenzen der Gemeinde Görwihl gehört außerdem das Vereinsleben. Sportvereine, Hilfsorganisationen, mehrere Musikvereine, Landfrauen, Schwarzwaldverein, Förderverein Heimatmuseum, Kolpingsfamilie – in der Gemeinde Görwihl sind fast alle Interessengemeinschaften vertreten.

Stehen Renovationen und Umbauten im Haus an, hat Görwihl eine gute Auswahl an Fachfirmen als kompetente Partner. Die Gemeinde Görwihl hat auf ihrer Homepage www.goerwihl.de eine Übersicht des örtlichen Gewerbes und Handels erstellt.

Weitere Vorhaben sind die Ausweisung des neuen großzügigen Baugebietes „Breite“ im Kernort, wo der Neubau eines Feuerwehrhauses und zweier Mietshäuser in 2019 und 2020 quasi den Startschuss bilden. Die Grundlage für eine familienfreundliche Gemeinde bildet neben einem regen Vereinsleben und dem Betrieb von Kindergärten (Tiefenstein, Görwihl, Strittmatt) sowie Grundschulen (Görwihl, Strittmatt) das vielfältige Gewerbe. Eine gute Nahversorgung vor allem im Hauptort sichert die Lebensqualität, während Industrie, Handel und Handwerk Arbeitsplätze schaffen. Ein breiter Branchenquerschnitt macht einen Teil der Attraktivität der Gemeinde Görwihl aus.

Die Gemeinde Görwihl richtet den Blick in die Zukunft. Mit innovativen Projekten wie dem Neubau einer Kindertagesstätte sowie einer Tagesstätte für Senioren will sie das Zusammenleben stärken und Familien gute Perspektiven bieten.

Die Gemeinde Görwihl hat neben einer weitläufigen und intakten Natur viele Freizeitmöglichkeiten anzubieten. Ein vom Schwarzwaldverein betreutes Wanderwegenetz lädt an verschiedenen Orten zum Genießen der Aussichten auf die Alpen ein.

Das Lindauer Tal mit seiner einzigartigen Moorlandschaft gilt als Highlight eines Besuchs in der Gemeinde. Da Görwihl an die Gemeinden Ibach, Dachsberg, Albbruck, Rickenbach, Herrischried und Laufenburg grenzt, sind weitere Freizeitmöglichkeiten einfach zu planen.

Auch die Jüngsten kommen auf ihre Kosten: In den Sommerferien bieten die drei Hotzenwald-Gemeinden Görwihl, Rickenbach und Herrischried ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche an. Und noch ein Juwel, auf das die Gemeinde Görwihl stolz sein kann: das Heimatmuseum am Marktplatz im Hauptort. Seit 1986 dokumentiert es die Geschichte der Bevölkerung, ihre Arbeitsweisen und die Besonderheiten des Hotzenwaldes anschaulich. Es ist ein „Museum zum Anfassen“ mit vielen Besonderheiten wie die Salpetersiederei, die alten und noch funktionstüchtigen Webstühle, sowie alte Hotzenwälder Trachten und eine original eingerichtete Dorfschule.

Auf vier Stockwerken können die Besucher sich via Lautsprecherführungen über das frühere Leben auf dem Hotzenwald informieren. Das Museum ist zwar bis voraussichtlich Ende Juni 2020 geschlossen. Aber für die Zeit danach ist ein Besuch eine gute Option.

Görwihl

Die Gemeinde Görwihl liegt im Hotzenwald, der sich als Teil des Südschwarzwaldes bis zum Hochrhein erstreckt.

Rund 4250 Einwohner leben in den zehn Gemeindeteilen Görwihl, Engelschwand, Hartschwand, Rotzingen, Strittmatt, Segeten, Tiefenstein, Oberwihl, Niederwihl, Rüßwihl. Die Gemarkungsfläche umfasst 50 km² und liegt zwischen 500 und 1000 Höhenmetern. Die heutige politische Gemeinde Görwihl wurde 1975 gebildet. Das Gemeindegebiet ist landwirtschaftlich geprägt, etwa 60 Prozent der Gemeindefläche besteht aus Wald. In Görwihl befinden sich das Heimatmuseum, eine Bücherei, das Hallenbad, ein Sportplatz. Auch in den Ortsteilen Oberwihl und Niederwihl gibt es Sportplätze. Bürgermeister ist Carsten Quednow.

Informationen im Internet:

http://www.goerwihl.de