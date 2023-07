In den letzten Jahren hat die Gemeinde sehr viel in die örtliche Infrastruktur investiert und Lottstetten zu einem lebens- und liebenswerten Ort gemacht. Eine lebendige Vereinskultur sorgt auch bei Neubürgern für perfekte Integrationsmöglichkeiten.

Heute hat sich Lottstetten, im Windschatten der großen Schwester, zu einem lebenswerten Dorf gemausert. Während der Hauptort wächst und gedeiht haben sich Ortsteile Balm und Nack zu einem ruhigen Rückzugs- und Wohnort entwickelt. In Nack gibt es nicht nur eines der südlichsten Weingüter Deutschlands, es gibt auch einen 18-Loch-Golfplatz, der qualitativ und von der idyllischen Lage zwischen Rhein und Reben zu überzeugen weiß. Wer mit Golf weniger am Hut hat, kann die vielfältigen, grenzüberschreitenden Wanderwege nutzen und die Liegewiese an der Nacker Gieße im Hardtwald ist wohl einmalig im Landkreis Waldshut. Von dort aus verbindet die internationale Rheinfähre die Ortschaften Ellikon und Nack. Diese Fährverbindung gibt es bereits seit mehr als 500 Jahren und gibt Wanderern nicht nur die Möglichkeit sich im Ausflugslokal zu erfrischen und stärken, sondern die vielfältige Naturlandschaft auf beiden Seiten des Rheins zu erleben.

Nach der Vertreibung durch die Franzosen im Anschluss an den 2. Weltkrieg, dauerte es Monate, bis alle Lottstetter wieder heimkehren durfte. Ein im Jahre 2020 errichtetes Kreuz erinnert an die glückliche Rückkehr.

Lottstetten befindet sich immer etwas im Schatten der nördlichen Nachbarin, die der Region, dem Jestetter Zipfel, auch den Namen gibt. Daher ist die Bezeichnung, Badisches Oberklettgau, unverfänglicher. Obwohl in direkter Nachbarschaft zu Jestetten, hat Lottstetten eine etwas andere Geschichte, zumal Lottstetten älter ist. Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahre 827. Ein Schriftstück, das im Stiftsarchiv St. Gallen aufbewahrt wird, gibt Lottstetten als Ort der Ausstellung desselben an. „ Actum in Lotstat pubice „ steht da zu lesen.

Görwihl – Die Gemeinde Görwihl ist auf einem guten Weg in die Zukunft. Mit innovativen Projekten wie dem abgeschlossenen Neubau einer Kindertagesstätte im Kernort sowie einer Tagesstätte für Senioren im Ortsteil Segeten soll das Zusammenleben gestärkt und Familien zeitgemäße Perspektiven geboten werden. Weitere Vorhaben sind die Ausweisung des neuen Baugebietes „Breite“ im Kernort, wo der Neubau eines Feuerwehrhauses und zweier Mietshäuser in 2019 und 2020 quasi den Startschuss bilden. Die Grundlage für eine familienfreundliche Gemeinde bildet neben einem regen Vereinsleben und dem Betrieb von vier Kindergärten (Tiefenstein, Strittmatt, zwei in Görwihl), zwei Grundschulen (Görwihl, Strittmatt) sowie des Hallenbades das vielfältige Gewerbe. Eine gute Nahversorgung vor allem im Hauptort sichert die Lebensqualität. Ein breiter Branchenquerschnitt macht einen Teil der Attraktivität der Gemeinde Görwihl aus. Die Gemeinde Görwihl hat auf ihrer Homepage www.goerwihl.de eine Liste mit Firmen Selbstvermarktern erstellt.

Ein Teil der Attraktivität von Görwihl macht das Vereinsleben aus. Sportvereine, Hilfsorganisationen, mehrere Musikvereine, Landfrauen, Schwarzwaldverein, Förderverein Heimatmuseum, Kolpingsfamilie – in Görwihl sind fast alle Interessengemeinschaften vertreten. Und damit der Ball das ganze Jahr über rund läuft, baut der Fußballverein Eintracht Wihl in Oberwihl einen Kunstrasenplatz.

Die Gemeinde Görwihl hat neben einer weitläufigen und intakten Natur viele Freizeitmöglichkeiten anzubieten. Ein vom Schwarzwaldverein betreutes Wanderwegenetz lädt an verschiedenen Orten zum Genießen der Aussichten auf die Alpen ein. Neu sind ein Vogellehrpfad und ein kurzer Wanderpfad zur Gletschermühle im Lindauer Tal. Dieses gilt mit seiner einzigartigen Moorlandschaft als Highlight eines Besuchs in der Gemeinde. Da Görwihl an die Gemeinden Ibach, Dachsberg, Albbruck, Rickenbach, Herrischried und Laufenburg grenzt, sind weitere Freizeitmöglichkeiten einfach zu planen.

Das Herzstück am Marktplatz im Zentrum von Görwihl bildet das Heimatmuseum Hotzenwald mit vielen Besonderheiten wie die Salpetersiederei, die alten und noch funktionstüchtigen Webstühle, sowie alte Hotzenwälder Trachten und eine original eingerichtete Dorfschule. Auf vier Stockwerken können die Besucher sich via Lautsprecherführungen über das frühere Leben auf dem Hotzenwald informieren. Zurück in die Zukunft: Görwihl ist auf dem Weg zum schnellen Internet. Die ersten Häuser im Norden der Gemeinde sind bereits angeschlossen, nun geht es zügig weiter, so dass Breitband bald flächendeckend installiert ist.