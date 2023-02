Görwihl – Die Hotzenblitz-Zunft Görwihl feiert in diesem Jahr ihr goldenes Jubiläum. Seit 1973 sorgt der Verein, bestehend aus Hästrägern und Guggenmusik, für närrisches Treiben in und außerhalb der Region des Hotzenwaldes. Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, findet am Samstag, 4. Februar 2023, ein großer Jubiläums-Nachtumzug mit anschließender Party in und um die Hotzenwaldhalle Görwihl statt.

Für buntes Treiben auf dem Görwihler Marktplatz und später in der Hotzenwaldhalle sowie dem darum errichteten Narrendorf werden rund 40 Fasnachtsgruppen aus nah und fern sorgen.

Ab 17.30 Uhr werden die ersten Guggenmusikklänge im Narrendorf Görwihl und danach am Marktplatz ertönen. Drei große Bühnen sind für die insgesamt 15 Guggenmusiken vorgesehen. Der große Nachtumzug, der nun zum 22. Mal von den Hotzenblitzern veranstaltet wird, beginnt um 19.11 Uhr. Er verläuft über den Marktplatz, Hauptstraße, Kirchgrund bis in das Narrendorf bei der Hotzenwaldhalle. Dort erwartet die Teilnehmer und Besucher ein großes Verpflegungsangebot mit schmackhaftem Essen von regionalen Anbietern, mit heißem Glühwein, Likör-, Sekt-, Shot- und Bierbar sowie ein großes Barzelt und das traditionelle Hotzenblitz-Spezialgetränk, der „Blitzdrink“. Anschließend werden DJ Lollipop, die Guggenmusiken aus der Umgebung und aus der Schweiz die Bühnen im Narrendorf und in der Görwihler Halle beben lassen und für gute Stimmung sorgen. Der Clou: Für die Besucher gilt freier Eintritt am gesamten Narrenspektakel.

An Martini 1973 wurde die neue Narrenzunft mit dem Namen „Hotzenblitz“ erstmals vorgestellt, 1983 erfolgte die Gründung einer eigenen Guggenmusik. 1984 führte sie das erste internationale Guggenmusiktreffen durch, im Jahr 2000 den ersten Nachtumzug mit 24 Gruppen. Diese Tradition hat die Zunft bis heute aufrechterhalten.

Die für den kommenden Nachtumzug angemeldeten Gruppen versprechen ein echtes Spektakel. Unter anderem nehmen die Guggenmusik Erbsranzeschränzer Hänner, die Alb-Gaischter Albbruck, die Guggenmusik Kappi Clique Baden aus der Schweiz, die Paradiesvögel Grunholz, die Guggenmusik Fänzä Fäzer aus dem schweizerischen Untervaz, die Narrenzunft Haselnüss Unteralpfen, die Chrutschlämpe-Zunft Rüßwihl, die Nasenrümpfer-Hexen-Clique Grenzach-Wyhlen, die Gosche-Wiiber Waggis und die Stühlinger Bachhäxe teil. Mit dabei sind auch die Guggenmusik Guggi Bucher aus Buch, die Waldgeister Rhina, die Guggenmusik Höllbachgeister Rotzingen, die Hägelberger Düchelstumbe sowie die Rheinsberg-Hexen Murg – alles klangvolle Namen von Vereinen, die wissen, was ein schaurig-schöner Nachtumzug ist. Der weit über die Grenzen des Hotzenwaldes bekannte Anlass bietet somit wieder alles, was die Fasnachtsherzen höher schlagen lässt.

