Eine 37-Jährige ist am heutigen Freitag, 5. Juli, gegen 8.45 Uhr beim Marktplatz in Görwihl mit ihrem Auto, Marke Skoda, in das Heck eines vorausfahrenden Mercedes geprallt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit ihren Kindern im Auto auf der Landesstraße 155 unterwegs. Im Bereich des Marktplatzes bemerkte sie zu spät, dass zwei vorausfahrende Autos anhalten mussten. Die 37-Jährige prallte daraufhin mit ihrem Auto in das Heck eines direkt vor ihr fahrenden Mercedes-Benz. Die Skoda-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Kinder und die Mercedes-Fahrerin blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den an den beiden Autos entstandenen Schaden auf rund 7500 Euro. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen bittet den Fahrer des zweiten Autos, das verkehrsbedingt anhalten musste, sich zu melden unter der Telefonnummer (0 77 51) 89 63-0.