Die Trachtenkapelle Niederwihl blickt zuversichtlich vorwärts. Nach Corona-bedingter zweijähriger Pause will sie im Herbst das traditionelle Erntedankfest durchführen. Das Datum steht fest: 30. September bis 2. Oktober 2022. „Wir wollen es durchziehen“, bekräftigte Vorsitzende Natalie Basler an der Hauptversammlung der Trachtenkapelle am Freitag im Gasthaus Adler.

Martin Landis, Vorsitzender Festausschuss, stellte erste Pläne vor, ging aber auch von Mehrkosten gegenüber den Vorjahren aus. Kühlgeräte, Sitzgarnituren, Bier – „alles hat aufgeschlagen“, berichtete Landis. Er rechne mit 4000 Euro Mehrkosten, was voraussichtlich zu einer Erhöhung des Eintrittspreises führen wird. Immerhin: Es geht wieder aufwärts, erste Auftritte der Trachtenkapelle sind gebucht, unter anderem in Inzlingen, am Naturparkmarkt in Görwihl und am Rüßwihler Dorffest. Ein Sommerfest in Niederwihl am 16. Juli ist ebenfalls in Planung, dann sollen die Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder nachgeholt werden.

Der Verein Die Trachtenkapelle Niederwihl hat rund 40 Aktivmitglieder. Dirigentin ist Katja Strittmatter. Der Vorstand besteht aus drei Vorsitzenden: Natalie Basler (Verwaltung), Martin Landis (Festausschuss), Harald Fehr (Musikalisches). Der Vorstand des Fördervereins: Thomas Wehrle (Vorsitz), Thomas Maise (Stellvertreter), Julia Dannenberger (Kasse). Internet: www.trachtenkapelle-niederwihl.com

Das Vereinsjahr 2021 war immer noch von Corona geprägt – keine Konzerte, kein Erntedankfest, keine Ehrungen. Nur zwischen Juli und November waren insgesamt 20 Proben möglich. „Wir wollten mit unserer neuen Dirigentin Katja Strittmatter durchstarten, wurden aber ausgebremst“, blickte Natalie Basler zurück. Die Folge waren Motivationsprobleme, die nun aber der Vergangenheit angehören sollen. „Wir legen jetzt mehr Wert auf Dynamik im Spielen“, erklärte Harald Fehr (Vorsitzender Musikalisches), „die Dirigentin will den Verein vorwärtsbringen“. Obwohl nur wenig Proben durchgeführt wurden, entstand eine Statistik über die Besuche. Spitzenreiterinnen mit je 100 Prozent waren Anne-Sophie Maise und Katja Strittmatter, gefolgt von Bernd Schrieder, Harald Fehr, Jessica Schmid, Annika Wehrle und Gregor Dannenberger.

In der von Gemeinderätin Andrea Schrieder geleiteten Vorstandswahl wurden Natalie Basler als Vorsitzende Verwaltung sowie Martin Landis als Vorsitzender Festausschuss für zwei weitere Jahre bestätigt. Das siebenköpfige Team der Beisitzer setzt sich so zusammen: Timo Schrieder, Felix Baumgartner, Dominik Schrieder, Isabell Dannenberger, Jessica Schmid, Emma Jehle und Annika Wehrle.

Thomas Maise ist neuer zweiter Vorsitzender des Fördervereins der Trachtenkapelle Niederwihl, rechts Kassiererin Julia Dannenberger. | Bild: Peter Schütz

Eine Änderung ergab sich im Vorstand des Fördervereins: Thomas Maise rückte als zweiter Vorsitzender für Bernd Schrieder nach, der den Vorstand nach insgesamt 18 Jahren verließ. Thomas Wehrle bleibt Vorsitzender, Julia Dannenberger führt die Kasse. Neues Mitglied der Trachtenkapelle ist Yannik Huber. Er spielt Posaune und hat kürzlich das Leistungsabzeichen in Bronze absolviert. Am 14. Mai führt die Trachtenkapelle eine Altpapiersammlung in Niederwihl und Rüßwihl durch.