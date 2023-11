Görwihl – Gepflegtes schönes Haar, trendige und klassische Frisuren, hohe Fachkompetenz und ein kreatives Team, das zeichnet den Friseursalon Haarmonie in Görwihl seit zehn Jahren aus, und das wird zusammen mit den Kunden gefeiert. Sarah Hupfer und ihr Team laden dazu am Samstag, 25. November, ab 14 Uhr in den Salon auf dem Marktplatz in Görwihl ein.

Als sich vor zehn Jahren die Gelegenheit bot, den damaligen Salon Frommherz zu übernehmen, griff die junge Friseurmeisterin Sarah Hupfer zu und eröffnete im November ihren eigenen Salon unter dem Namen Haarmonie. Zuvor war sie seit Sommer 2013 dort angestellt. 2019 wurde der Salon komplett renoviert. Auf den acht Bedienungsplätzen sind neben Damen auch Herren und Kinder stets willkommen, wenn es um ein gepflegtes Erscheinungsbild geht. „Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns besonders am Herzen“, betont Sarah Hupfer. Viel Herzblut fürs Handwerk, ein Gespür für die Wünsche der Kunden und der richtige Riecher für Trends sind die Voraussetzungen für den Erfolg. Zusammenhalt, Zusammenarbeit und gemeinsame Weiterentwicklung werden im Team großgeschrieben. Sarah Hupfer und ihrem starken, gut ausgebildeten und erfahrenem Team mit Anita Böhm, Anne-Lena Ebner und Nadine Rziha liegt neben der hohen Qualität des Friseurhandwerks eine maßgeschneiderte Beratung der Kunden am Herzen. „Wir gehen gerne auf die Kundenwünsche ein. Bevor wir jedoch zur Tat schreiten, ist eine Beratung wichtig, denn das Ergebnis muss stimmen“, betont die Friseurmeisterin.

Die Wünsche der Kunden sind vielfältig. Ein neuer Haarschnitt, eine andere Haarfarbe, trendige Farbreflexe, Styling- oder Pflegetipps, eine stilvolle Hochzeitsfrisur, eine angesagte Flechtfrisur, oder eine Haarverlängerung sind nur einige der Leistungen die angeboten werden. Eine Spezialität im Saloon Haarmonie sind spezielle Färbetechniken. Die 90er Jahre sind im Bereich der Haarmode für Damen definitiv zurück. Die Styles von vor 30 Jahren sind wieder beliebt, wenn auch nicht in ganz so extremer Form, aber dennoch angelehnt an dieses Jahrzehnt. Im Trend liegen auch der Long-Bob und Stufenschnitte. Auch Herren legen immer mehr Wert auf ein gepflegtes Äußeres und kommen regelmäßige in den Salon zu Sarah Hupfer, für einen klassischen Look für jeden Geschmack oder einen Trendhaarschnitt mit aktueller Stilrichtung sowie der Bartpflege.

Gut zu wissen

Das Jubiläum: Am Samstag, 25. November, laden Sarah Hupfer und ihr Team ab 14 Uhr ihre Kunden dazu ein, das Zehn-Jahre-Jubiläum mit ihnen zu feiern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.