Zufriedene Gesichter im Göhrwiler Gemeinderat: Das Haushaltsjahr 2022 verlief positiv. Konkret: „Das ordentliche Ergebnis hat um 1,7 Millionen Euro besser als geplant abgeschlossen“, berichtete Rechnungsamtsleiter Martin Schwald in der öffentlichen Sitzung am Montag.

Der Finanzierungsmittelbedarf sei mit 1,2 Millionen Euro um 4,5 Millionen Euro geringer ausgefallen als vorgesehen – was laut Schwald daran lag, dass Projekte ins Jahr 2023 verschoben worden seien. Der Bestand an Zahlungsmittel, die allgemeine Rücklage, habe um rund 1 Million Euro zugenommen und betrage zum Ende des Rechnungsjahres 2022 rund 3,7 Millionen Euro.

Gemeinderat Herbert Nägele sprach von einem „sehr solide geführten Haushalt“. Und: „Wir können weiterhin etwas gestalten“, so Nägele. Ein Grund für das gute Ergebnis sei eine unerwartet hohe Gewerbesteuernachzahlung eines Betriebes von fast 1 Million Euro gewesen – was zu Gewerbesteuereinnahmen von insgesamt 1,9 Millionen Euro führte. Die Nachzahlungen seien unter anderem dadurch entstanden, so Martin Schwald, da coronabedingte Herabsetzungen der Vorauszahlungen wieder angehoben worden seien. Herbert Nägele sprach von einem „einmaligen Effekt“. Auch Bürgermeister Mike Biehler dämpfte die Freude. „Wir werden im nächsten Jahr mehr Gewerbesteuerumlage bezahlen“, blickte er voraus.

Der Einkommenssteueranteil betrug in der Jahresrechnung 2,7 Millionen Euro, der Umsatzsteueranteil rund 242.000 Euro. An Hundesteuer nahm die Gemeinde knapp 31.000 Euro ein. Die gesamten Steuererträge überschritten die 5-Millionen-Euro-Marke – gemäß Statistik zum ersten Mal seit 2012. Was Bürgermeister Biehler auch Sorge bereitet: Die Abschreibungen belaufen sich mittlerweile auf rund 1 Million Euro. Diese müssten von der Gemeinde jährlich erwirtschaftet werden. „Das heißt, der Spielraum wird enger“, sagte Biehler. Bei den Investitionen lag der Neubau der Tagespflege in Segeten mit 1,26 Millionen Euro an der Spitze, gefolgt von 1,19 Millionen Euro für den Neubau des Kindergartens Görwihl. In den Breitband-Ausbau investierte die Gemeinde rund 780.000 Euro. Insgesamt betrugen die Ausgaben 3,6 Millionen Euro, rund 1,3 Millionen Euro weniger als im Spitzenjahr 2021. Auf der Haben-Seite verbuchte die Kämmerei 221.000 Euro an Zuschüssen für Breitband und rund 98.000 Euro an Beiträgen für Straßenbau. Insgesamt ergaben sich 463.800 Euro an Zuschüssen und Beiträgen im Investitionsbereich. Die Verschuldung der Gemeinde stieg im Jahr 2022 auf rund 3,2 Millionen Euro. Zuletzt war Görwihl 2017 schuldenfrei.

In der Finanzplanung sind für den Zeitraum von 2023 bis 2026 Investitionen in Höhe von rund 17 Millionen Euro geplant. Laut Kämmerer Martin Schwald sind dafür Kreditaufnahmen von rund 8 Millionen Euro vorgesehen. Bedeutet: Die Ergebnishaushalte werden „erheblich mit Zinsleistungen vorab belastet“, so Schwald.