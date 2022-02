von Hans-Jürgen Sackmann

Die Sparkasse Hochrhein fördert mit der Renovierung der Hinweisschilder auf dem Vogellehrpfad in Görwihl ein nachhaltiges Projekt, von dem viele wissbegierige Wanderer, egal ob groß oder klein, etwas haben werden. Das Geldinstitut übergab am Freitag dem Naturschutzbund (Nabu) und dem Schwarzwaldverein Görwihl eine Spende in Höhe von insgesamt 15.000 Euro.

Der wunderschöne, 3,6 Kilometer lange Natur- und Vogellehrpfad am Forellenbächle entlang etwas oberhalb von Görwihl war und ist noch immer einen längeren Abstecher wert. Aber nach 30 Jahren nagt der Zahn der Zeit auch am Lehrpfad. Einige der handgemalten Schilder hat es hart getroffen, sie zeigen deutliche Spuren der Verwitterung. Folgerichtig tat sich der Görwihler Gemeinderat leicht, einen Verteilungsvorschlag an die Sparkasse abzugeben. Dieses Jahr soll der Vogellehrpfad, das Klassenzimmer im Grünen gepflegt und die Beschilderung erneuert werden.

Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Heinz Rombach erklärte: „Die Entscheidung ist uns nicht schwergefallen!“ Er begrüßte, mit den 15.000 Euro dem Naturschutzbund und dem Schwarzwaldverein bei der Renovierung unterstützen zu können. Viele Menschen würden an der geförderten Maßnahme eine Freude haben. „Seit über 15 Jahren bilden die drei Säulen der Nachhaltigkeit: die soziale, ökologische und ökonomische unsere Geschäftsstrategie. Die Ertüchtigung des Vogellehrpfades passt ideal zu den Grundprinzipien unseres Instituts.“

Der Görwihler Bürgermeister Carsten Quednow freute sich ganz besonders über die tolle Zusammenarbeit der beiden Vereine: „Gerade aufgrund der demografischen Entwicklung ist man in Zukunft auf die Kooperation der kommenden Generation angewiesen.“ Naturschutzbund-Vorsitzender Rudi Apel dankte der Sparkasse für die großzügige Unterstützung. Das erste Projekt des damals neu gegründeten Naturschutzbundes Görwihl könne nun wieder auf Vordermann gebracht werden: „Mitte März kommen die neuen Schilder. Sie kosten heute mehr in Euro als vor 30 Jahren in D-Mark.“

Auch Karl-Heinz May, der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins, war voll Lobes über die sehr schöne Spende: „Wege zu pflegen und zu unterhalten das ist unsere Arbeit.“ Ein Teil des Geldes fließt ins Tal der Wasserfälle. Dort muss die Treppe beim hohen Wasserfall dringend repariert werden.