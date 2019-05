Görwihl (ska) Der Pizzaservice „Sicilia“ in Görwihl feiert Geburtstag. Vor 15 Jahren haben Francesco Pollichinio und seine Ehefrau Concetta, den Service auf dem Marktplatz 6, im Herzen der Gemeinde Görwihl, eröffnet. Das Ehepaar weiß, wem sie es zu verdanken haben, dass sie auch nach 15 Jahren noch ihre Leidenschaft für die italienische Küche frönen können.

„Ich möchte mich deshalb bei meiner Kundschaft für ihre Treue in den zurückliegenden Jahren bedanken“, so Francesco Pollichinio. Um sich bei seinen Kunden für die Treue zu bedanken, gibt es am Freitag, 10. Mai, für Gäste, die ihre Pizza oder Pasta direkt vor Ort essen, ein Gratisgetränk dazu. Wird die Lieferung gewünscht, legt Francesco Polliochino, bei einer Bestellung von vier Pizzen, noch eine Flasche Wein gratis dazu. „Ich möchte mich aber auch bei meinen Mitarbeitern und meiner Frau bedanken, die mir die vielen Jahre treu zur Seite stehen“, sagt er.

Dass er sich in den vielen Jahren einen festen und so großen Kundenkreis aufbauen konnte, ist auch seiner Kunst des Pizzabackens und den leckeren Pastagerichten geschuldet. „Hier gibt es die beste Pizza überhaupt“, schwärmt ein Kunde und den Unternehmer freut es. Polliochino und sein Team, das aus sechs Mitarbeitern besteht, haben sich weit über die Ortsgrenzen von Görwihl einen Namen gemacht und der Service liefert die Spezialitäten deshalb auf dem gesamten Hotzenwald aus.

Ab einem Mindestbestellwert von sieben Euro, werden die Gerichte in den Görwihler Ortsteilen, direkt bis vor die Haustür gebracht. Für Görwihl selbst, gibt es keinen Mindesbestellwert. Ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro, fährt der Service nach Hogschür und Giersbach. Ab 30 Euro geht es nach Rickenbach, Niedergebisbach, Hottingen, Großherrischwand, Rütte, Herrischried, Altenschwand oder Wehrhalden. Aber auch nach Schachen, Etzwihl, Buch und Albbruck. Pizza, Pasta sowie verschiedene, frische Salate und diverse Getränke, können auch direkt vor Ort in der kleinen gemütlichen Stube, ausgestattet mit italienischem Flair, oder im Freien vor dem Geschäft, verspeist werden.