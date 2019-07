Görwihl (cha) Das Blumenfachgeschäft „Floral Ambiente“ präsentiert in Görwihl seit nunmehr 15 Jahren die ganze duftende Welt des Blütenzaubers. Ein Grund zum Feiern, findet Floristin Annette Schäuble, Inhaberin des renommierten Fachgeschäfts. Eine ganze Jubiläums-Woche lang, vom 1. bis zum 6. Juli, profitieren die Kunden von besonderen Schnittblumenangeboten und Aktionen rund um die Rose, die „Königin der Blumen“. Bei einem Gewinnspiel, bei dem Schätzspiel steht die Rose zudem im Mittelpunkt, winken Gutscheine im Wert von 50, 30 und 10 Euro. Am 1. Juli werden Gäste und Kunden im neu gestalteten Verkaufsraum vom Floral Ambiente-Team mit Sekt und Häppchen empfangen.

Die Ausstellung im Fachgeschäft ist entsprechend der Jahreszeit sommerlich, heiter und immer wieder überraschend arrangiert. In ihrer ganzen bewundernswerten Vielfalt, sowohl als Schnittblume, eingepflanzt in stilvolle Gefäße für Terrasse sowie Balkon, oder fest verwurzelt im Gartenbeet, spielt die Rose in der Jubiläumswoche bei „Floral Ambiente“ eine ganz besonders schöne Rolle. Die Rose umgibt schon immer etwas Mysteriöses. Sie gilt als Liebesbeweis, steht für jugendliche Schönheit, Leidenschaft und ewige Loyalität. Annette Schäuble rät: „Lassen Sie sich überraschen und bezaubern von unseren Ideen.“ Jetzt im Sommer kommen die Rosen zum großen Teil zudem aus regionalem Anbau. Für Annette Schäuble ist es ferner eine Selbstverständlichkeit, dass ihre Rosen aus Fair Trade-zertifizierten Blumenfarmen stammen.

Ein Stück Lebensqualität

„Es gibt viele gute Gründe und immer eine Gelegenheit mit Blumen zu sagen: ‚Ich denk’ an dich’“, betont die Florsitin Annette Schäuble. Jede Feier wird durch einen ansprechenden und stilvollen Blumenschmuck zum besonderen Ereignis. Hochzeiten sind ein wichtiger Meilenstein im Leben der Menschen. „Floral Ambiente“ setzt mit ausgewogenen und stimmungsvollen Blumenarrangements, vom Brautstrauß bis zur Tischdekoration, stilvolle Akzente, welche die individuellen Momente dieses großen Tages richtig in Szene setzen.

Besondere Herausforderungen stellen die Momente dar, wenn es darum geht von einem lieben Menschen für immer Abschied zu nehmen. Eine angemessene Trauerfloristik verlangt viel Fingerspitzengefühl. Das „Floral Ambiente“ stellt sich auch diesen schwierigen Aufgaben sensibel und mit großem Einfühlungsvermögen.

Unter der Leitung von Annette Schäuble entstehen unter den geschickten Händen von Nadine Kaiser, Birgit Berger und Gabriele Härer wunderbare einfallsreiche Blumenkreationen für jeden Anlass und immer mit einer ganz persönlichen Note. Die Beratung der Kunden steht dabei stets im Vordergrund.

Seit 15 Jahren in Görwihl

Im Juli 2004 eröffnete Annette Schäuble in der Hauptstraße in Görwihl das Blumenfachgeschäft „Floral Ambiente“. Im April 2011 erfolgte der Umzug in die großzügigen Räume ins Geschäftshaus, Im Weiherfeld 10. Auf einer Fläche von über 160 Quadratmetern können die erfrischende Farbenvielfalt von Schnitt- und Topfpflanzen und die blumigen Ideen in einer ansprechenden und großzügig gestalteten Umgebung erlebt werden.

Neben dem reichhaltigen Pflanzenangebot werden zudem Geschenkartikel und Accessoires angeboten. Hochwertige Keramik, Glasgefäße und Vasen sind ebenso zu finden, wie Kerzen, Grußkarten und besonders ansprechende und für viele Anlässe geeignete Geschenkartikel und vieles mehr. Saisonal abgestimmte florale Ideen und Accessoires werden ansprechend präsentiert. Schnittblumen, Gestecke, Zimmer- und Freilandpflanzen, oder auch bereits bepflanzte Gefäße, werden in großer Vielfalt angeboten.

Jubiläumswoche

„15 Jahre Floral Ambiente“ vom Montag, 1., bis Samstag, 6. Juli, mit besonderen Schnittblumenangeboten und Aktionen rund um die Rose sowie Gewinnspiel. Sekt und Häppchen für Kunden am 1. Juli.

Blumenfachgeschäft „Floral Ambiente“, Annette Schäuble, in Görwihl, Im Weiherfeld 10. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr (Dienstag- und Mittwochnachmittag geschlossen), Samstag 8.30 bis 13 Uhr.

Infos im Internet:

http://www.floralambiente-goerwihl.de