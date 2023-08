Heute, am 2. August 2023, ist Mike Biehler seit 100 Tagen als Bürgermeister der Gemeinde Görwihl im Amt. Seinen ersten Arbeitstag hatte er am 25. April, am selben Abend wurde er in einer Sitzung des Gemeinderats im Ortsteil Rotzingen vereidigt. Seither hat sich viel getan im „neuen“ Leben des mittlerweile 41-Jährigen.

Vieles hat sich mit der Wahl zum Bürgermeister verändert

„Für mich hat sich vieles geändert“, hält er fest. Konkret: Umzug von Donaueschingen zurück in seinen Heimatort Görwihl, Bezug einer neuen Wohnung, anderes Arbeitsumfeld, andere Aufgaben. Und, anders als in Donaueschingen, als er noch als Hauptamtsleiter tätig war, sind seine Arbeitszeiten nicht mehr so fest strukturiert.

Zur Person Mike Biehler, Jahrgang 1982, parteilos, wuchs in Görwihl auf. Dort besuchte er von 1989 bis 1993 die Grundschule. Weitere Stationen: 1993 bis 2002 Hochrheingymnasium Waldshut mit Abitur, 2002 bis 2003 Zivildienst am Heil- und Erziehungsinstitut Sonnenhalde Görwihl, danach Ausbildung zum Verwaltungswirt bei der Gemeindeverwaltung Görwihl. 2006 bis 2009 Studium in Kehl mit Abschluss Diplom Verwaltungswirt (FH). 2011 bis 2016 Kämmerer im Rathaus Görwihl, 2017 bis 2019 Leiter des Rechnungsprüfungsamtes bei der Stadt Donaueschingen, dort von 2019 bis 2023 Hauptamtsleiter. Seit 2017 ist er Vorsitzender des Fördervereins der Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl. Am 29. Januar 2023 gewann er die Bürgermeisterwahl mit 83 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Was sich auch geändert hat: die Aufmerksamkeit seitens der Bevölkerung. Früher stand er als Hauptamtsleiter neben dem Oberbürgermeister, sagt er, „und heute bin ich die Person, auf die man zuerst zugeht“. Als Bürgermeister werde er „genauer betrachtet“, berichtet er. Er nehme diesen Umstand jedoch nicht persönlich. „Das hängt am Amt, nicht an der Person“, so Biehler.

Wenn der Bundespräsident kommt, will Mike Biehler in Donaueschingen sein

Mit seinem früheren Arbeitsumfeld in Donaueschingen steht er noch in Kontakt. Das eine oder andere Mal sei er dort, berichtet er. Einen festen Eintrag hat er schon in seiner Agenda: der 15. September, an dem in Donaueschingen das Regionalgespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Ehrengast stattfinden wird.

Die Arbeit im Görwihler Rathaus hat Biehler noch vor seiner Vereidigung aufgenommen. Die Einarbeitung habe er, wie früher auch schon, weitgehend selbstständig vorgenommen. Bei Unklarheiten könne er sich an den Gemeinderat oder die Verwaltung wenden.

Sein Altes Büro als Rechnungsamtsleiter liegt über seinem jetzigen als Bürgermeister

Dass er früher, als er noch im selben Haus als Rechnungsamtsleiter tätig war, sein Büro genau über demjenigen, wo er jetzt arbeitet, hatte, löst bei ihm keine Emotionen aus.

Womit er hingegen etwas Mühe habe, sei der „nicht mehr so leere Arbeitstisch“. Was daran liegt, dass bei ihm diverse Akten nur in Papierform vorliegen – anders als im Hauptamt in Donaueschingen, wo er überwiegend mit digitalen Akten arbeitete. Auf digitale Akten möchte er zwar gern umsteigen, aber das sei zeitaufwändig.

Der Bürgermeister mag nichts auf die lange Bank schieben

Klar ist: „Ich mag es nicht, wenn Themen ewig aufgeschoben werden, sondern ich will es zeitnah umsetzen.“ Ein Zeichen hat er eben erst mit dem Antrag an den Gemeinderat gesetzt, nach jahrelangem Warten Sonnensegel für die Kindergärten Tiefenstein und Strittmatt zu beschaffen.

In den drei Monaten zwischen seiner Wahl und dem Amtsantritt seien viele Themen aufgeschoben worden, berichtet er. „Jetzt sind sie auf dem Tisch“, so Biehler. Zum Beispiel die Ausarbeitung des Mietvertrages mit dem Caritasverband in der neuen Tagesstätte für Senioren in Segeten oder die Flurbereinigung auf den Gemarkungen Strittmatt und Segeten.

Seit dem ersten Tag beschäftigt ihn der Breitbandausbau ganz besonders

Was ihn seit Amtsantritt beschäftigt, ist der Breitbandausbau. Bis Anfang September soll ein Bauzeitenplan vorliegen, „so dass wir wissen, wann welcher Ortsteil fertig ist“. Für neue Themen hätte er sich gerne Zeit genommen, sagt er, „aber ich komme nicht dazu“. Neue Themen können aber im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 beraten werden.

In der Verwaltung hat er keine Änderungen vorgenommen. Eine Verwaltung unterliege einem Jahreszyklus, weiß er, diesen möchte er zuerst beobachten, bevor er allfällige Verbesserungen einbringt. Die vakant gewesene Stelle der Sekretärin werde demnächst besetzt, nur die Stellvertretung des Kämmerers sei noch offen.

Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern und Kollegen ist ihm wichtig

Sein Fazit nach 100 Tagen: „Ich bin froh, dass im Rathaus alle mitschaffen. Die Arbeiten vakanter Stellen sind unkompliziert untereinander aufgeteilt worden. Wir sind ein Team.“ Ähnlich sieht er das Verhältnis zu den Bürgermeisterkollegen Dietmar Zäpernick (Rickenbach) und Christian Dröse (Herrischried). „Wir sind uns einig, dass man miteinander schaffen muss, sofern es politisch möglich ist“, sagt er.

Und privat? Der Sport sei ein wenig in den Hintergrund gerückt – Joggen, Krafttraining. Musikalisch hingegen ist er wieder voll dabei. Jeden Donnerstag gehe er in die Musikprobe der Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl, und wenn möglich, ist er an den öffentlichen Auftritten dabei. Was er besonders schätzt: „Dass ich in der Hotzenwald-Bauernkapelle nicht der Bürgermeister bin, sondern Mike Biehler.“