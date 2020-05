Referenzen hat Eckert Bau Rotzingen reichlich aufzuweisen. Das Bauunternehmen hat diverse Einfamilienhäuser und landwirtschaftliche Bauten im Landkreis Waldshut-Tiengen erstellt. Auf der Liste der Projekte befinden sich die Hallenerweiterung eines Industriebetriebes in Bad Säckingen, der Umbau und die Sanierung eines Industriegebäudes in Oberwihl, Betonarbeiten für diverse Schlüsselfertighausbauer, der Anbau und die Sanierung des AOK-Gebäude in Bad Säckingen. Hinzu kommt der Bau eines Acht-Familienhauses in Öflingen, die Brandschutzsanierung an der Hans-Thoma-Schule in Tiengen, der Rückbau und die Sanierung einer Stallung unter einem denkmalgeschützten Dach in Bernau. Auch für die Heimatgemeinde Görwihl war das Unternehmen schon mehrfach tätig, unter anderem beim Bau des neuen Archivgebäudes bei der Hotzenwaldhalle. Aktuell führt Eckert Bau Rotzingen mehrere Vorhaben in der Region aus, so der Neubau eines Einfamilienhauses in Sichtbeton in Bernau, der Neubau von Reihenhäusern in Albbruck, Betonarbeiten an der neuen Kindertagesstätte in Görwihl, der Neubau eines Einfamilienhauses in Oberalpfen (Gemeinde Waldshut-Tiengen) und einer Doppelhaushälfte in Lörrach, ein Anbau in Rotzel (Gemeinde Laufenburg) sowie eine Außenanlage in Hartschwand (Gemeinde Görwihl). Eckert Bau Rotzingen ist also ein gefragtes Fachunternehmen, das sich in den zehn Jahren seines Bestehens durch Qualität und Termintreue stetig weiterentwickelte. Mit 13 festangestellten, qualifizierten Mitarbeitern, davon 2 Auszubildende, und zusätzlich vier Mitarbeitern auf der Basis von geringfügiger Beschäftigung steht der Betrieb personell solide da. Für die Büroarbeiten ist Kathrin Eckert, Ehefrau von Jürgen Eckert, zuständig.

Rotzingen (psc) Die Firma Eckert Bau Rotzingen feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Gegründet im Mai 2010 von Maurer- und Betonbauermeister Jürgen Eckert (31), hat sie sich durch die Ausführung vieler Bauprojekte im südlichen Schwarzwald und am Hochrhein den Ruf eines zuverlässigen Partners im Hochbau und Tiefbau erworben. Eckert Bau Rotzingen mit Sitz in Rotzingen in der Gemeinde Görwihl steht für beste Qualität bei schnellen Ergebnissen. Geschäftsinhaber Jürgen Eckert und sein motiviertes Team legen Wert auf Sauberkeit, Genauigkeit und termingerechte Fertigstellung von Bauaufträgen. Das alles ist möglich durch eine moderne Unternehmensführung, motivierte Mitarbeiter sowie einen leistungsstarken Maschinen- und Fahrzeugpark. Eckert Bau Rotzingen bietet Lösungen für die Bereiche Rohbau, Tiefbau, Neubau, Altbau und Sanierung. „Unser Leistungsumfang umfasst den Neubau von Garagen bis hin zu Ein- und Mehrfamilienhäuser, öffentliche Bauprojekte, Tiefbauarbeiten, die Sanierung von Altbauten sowie die Erstellung von Außenanlagen“, erklärt Jürgen Eckert. In den Bereich der Außenanlagen gehören Terrassen, Hofplatz- und Hofeinfahrt, Stützwände und Eingangstreppen.

Rotzimgen (psc) Damit die Bauaufträge reibungslos bearbeitet werden können, hat Eckert Bau Rotzingen in einen stattlichen Fuhr- und Maschinenpark investiert. Dieser besteht aus fünf 3,5-Tonnen-Transportern, einem 7,2 Tonnen-Lastkraftwagen, vier Baggern, vier Turm-Dreh-Kränen, zwei Radlader, rund 600 Quadratmeter Wandschalung und rund 1000 Quadratmeter Deckenschalung. Damit lassen sich umfangreiche Projekte realisieren.

Jürgen Eckerts berufliche Laufbahn begann eigentlich schon nach der mittleren Reife, als er feststellte, dass er „öbbis schaffe“ will. Für ihn war klar, dass er einen Beruf ergreifen will, „bei dem die verschiedensten Rohstoffe zum Einsatz kommen und am Tagesende ein Ergebnis sichtbar ist“. Deshalb kam für ihn nur der Beruf des Maurers in Frage. 2005 begann er eine Maurerlehre bei der Firma Dapp in Oberwihl. Nach der Ausbildung erhielt er 2008 den Gesellenbrief als Innungssieger. Danach wurde er beim Leistungswettbewerb in Rottweil 2. Kammersieger. Nachdem er von der Firma Dapp übernommen wurde, nahm er den nächsten Schritt: Er entschloss sich, 2009 auf die Meisterschule in Rottweil zu gehen. Als frischgebackener Maurer- und Betonbauermeister machte er sich am 3. Mai 2010 selbstständig und gründete das Bauunternehmen Eckert Bau Rotzingen.

Der Jungunternehmer legte einen flotten Start hin. Als er in den Besitz des Grundstückes neben seinem Elternhaus gelangte, reifte in ihm der Gedanke, dorthin eine Werk- und Lagerhalle für sein Baugeschäft zu bauen. 2011 folgte die Einstellung des ersten Vollzeit-Angestellten, ein Jahr später die Erstellung des Bebauungsplans für den Neubau des Bauhofs mit Werk- und Lagerhalle mit Büroräumen auf dem Firmengelände in Rotzingen. Dieser wurde zwischen 2014 und 2015 errichtet. Verwaltung und Gemeinderat der Gemeinde Görwihl waren seinem Vorhaben wohlgesonnen. „Ohne die Unterstützung der Gemeinde wäre das Projekt nicht zustande gekommen“, erklärt Jürgen Eckert. Bürgermeister Carsten Quednow begrüßte Eckerts Bauvorhaben als „Signal gegen die Entsiedlung des ländlichen Raumes“.