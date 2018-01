Eggingen Zwei gute Seelen nehmen Abschied von ihren Ämtern

Pfarrsekretärin Marga Eichin und Angelika Schwarber, die die Kapelle in Untereggingen betreut hat, geben ihre Aufgaben ab.

Im Pfarrhaus Eggingen ist eine Ära zu Ende gegangen. Nach dem Gottesdienst, den Pfarrer Karl Michael Klotz zelebrierte, wurde Pfarrsekretärin Marga Eichin nach 27 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Pfarrer Klotz rief die Wichtigkeit eines solchen Berufs in Erinnerung, konnte aber aufgrund der kurzen Zeit, in der er sich in der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz befindet, nicht viel über die Dienstjahre sagen. Dafür bat er Pfarrer Hans Jürgen Allgaier, eine Laudatio zu halten. Es klang etwas Wehmut aus Allgaiers Sichtweise: „es ist sehr leer und still geworden im Pfarrhaus, was besonders weh tut, sie hat in Eggingen ein Stück Seelsorge mitgestaltet, ich hab das in den Jahrzehnten erlebt, da waren alleinstehende oder Trauerfälle, es ging da nicht nur um eine Messe zu bestellen, sondern man suchte jemanden, dem man mal das Herz ausschütten konnte, somit Seelsorge von Mensch zu Mensch.“ Pfarrer Klotz überreichte im Namen der Pfarrgemeinde St. Gallus Eggingen ein Relief des heiligen Gallus.

Auch in der Kapelle in Untereggingen gab es seit über 30 Jahren eine „Gute Seele“, die zuerst die Sauberhaltung der Kapelle übernommen hatte, jedoch im Laufe der Jahre weitere Aufgaben wie das Läuten der Sterbeglocken, Rosenkranz und die Öffnung der Kapellentür. Das war Angelika Schwarber. Auch sie wurde aus ihrem Amt verabschiedet. Als Dank erhielt sie ein Bronze-Relief mit der Taufe des Heiligen Johannes, dem die Unteregginger Kapelle geweiht ist. Bürgermeister Karlheinz Gantert bedankte sich im Namen des Gemeindeteams mit einem Blumenstrauß.