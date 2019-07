von Yvonne Würth

Ein für die Bürger sichtbarer Schritt im Zuge der Umgestaltung des Mauchenbachs in Eggingen ist am Mittwoch erfolgt. Frank Burmeister leitete nun den oberen Bachlauf zwischen Kirche und Friedhof in das neu angelegte Bachbett um. Nun fließt das Wasser durch den in Serpentinen neu angelegten Flusslauf.

Mit dabei waren Bürgermeister Karlheinz Gantert, der planende Landschaftsarchitekt Klaus Wiederkehr sowie von der ausführenden Firma Schleith Bauleiter Benjamin Frommherz und Christian Seradnitopol, der für Abrechnung und Arbeitsvorbereitung zuständig ist. Gemeinderätin Angela Rohr hatte sich ebenfalls Zeit genommen. Im Vorfeld wurde der neue Bachlauf gewässert, damit nicht alles ausgespült wird.

Als Zwischenschritt flossen einen halben Tag lang beide Bachläufe. Denn die dort ansässigen Fische und Krebse mussten erst eingesammelt und am neuen Ort wieder ausgesetzt werden. Hier kamen neben Robert Gantert und Patrick Rohr auch Michael Kienberger und weitere Naturfreunde zum Einsatz, die den Bachlauf immer wieder abliefen, um möglichst viele Fische und Bachkrebse zu finden und umzusiedeln.

Auch der Naturbadesee Eggingen ist seit Montagmittag täglich geöffnet. Bürgermeister Karlheinz Gantert begrüßte die neue Badeaufsicht Julia Meier aus Lauchringen mit Blumen. Die 26-Jährige ist ausgebildete Fachkraft für Bäderbetriebe und verfügt zusätzlich über Qualifikationen wie Trainerin für Aquafitness, Aqua Zumba Instructor und Aqua Starter. Bei entsprechendem Interesse gibt es Kurse sowie Schwimmkurse. Betreiber des Badesee-Kiosks ist Sahin Özkiran, der Wirt und Betreiber der Gaststätte „Life“.

Am Montag begrüßte Bürgermeister Karlheinz Gantert fast püntklich zur heißen Jahreszeit nach mehr als einjähriger intensiver Suche die neue Badeaufsicht Julia Meier aus Lauchringen. | Bild: Gemeindeverwaltung Eggingen