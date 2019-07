von Yvonne Würth

Zwei Gründe, zu feiern, gibt es am Samstag, 6. Juli, in Eggingen. Denn Pfarrer Hans Jürgen Allgaier wird heute 85 Jahre alt. Außerdem hat er seine Pfarrstelle in Eggingen seit bereits 50 Jahren inne. Mit der Mondlandung und seinen nun 50 Jahren in Eggingen feiert der „Raketenpfarrer“ dieses Jahr zwei Anlässe, die ihm stark am Herzen liegen.

Hobby: Ein Hobby, das Allgaier seit dem Tod seiner Mutter vor 27 Jahren pflegt, betrifft Uhren. Sowohl Kuckucksuhren als auch Uhren mit verschiedenen Melodien sowie die Holz-Waag-Uhr im Bild, die er als Bausatz selbst gebastelt hatte, faszinieren ihn. | Bild: Yvonne Würth

Der „Raketenpfarrer“ ist nach wie vor von seinem ersten Hobby, der Raumfahrt, angetan. Sein zweites Hobby, Uhren aller Art, hat er seit dem Tod seiner Mutter vor mittlerweile 27 Jahren begonnen. „Damals war es so still im Pfarrhaus gewesen“, nennt er als Grund dafür.

Mittlerweile verfügt nicht nur der Klingelknopf an der Pfarrhaus-Tür über mehrere Melodien, auch eine der Kuckucksuhren in der Küche spielt 20 verschiedene Melodien ab, immer zur vollen Stunde. Die große Standuhr, die er zum 75. Geburtstag geschenkt bekommen hat, ziert den Treppenaufgang. Dazu kamen kürzlich zwei Holzuhren, die er im Bausatz gekauft hatte und selbst in mühevoller Kleinarbeit zusammengesetzt hat.

Erinnerung: In den 50 Jahren, die Pfarrer Hans Jürgen Allgaier bereits in der Gemeinde Eggingen seelsorgerisch tätig ist, haben sich viele Erinnerungen angesammelt. Darunter auch der Rom-Lauf des Ski- und Wanderclubs im Jahr 2000. | Bild: Yvonne Würth

„Ich bin dankbar, dass ich vom Alter und von der Gesundheit her noch mitarbeiten kann“, freut sich Pfarrer Allgaier. Trotz gelegentlicher Beschwerden ist er momentan gesundheitlich wohlauf und nimmt gerne seinem Chef, dem Pfarradministrator Karl-Michael Klotz, Arbeit ab. So übernimmt er, soweit es gesundheitlich geht, die Krankenkommunion in den Häusern, sowie auch Beerdigungen und Gottesdienste.

Das Verhältnis zu Pfarrer Klotz sei ein ganz besonders harmonisches. „Wenn du es nicht kannst, dann melde dich, sagt Pfarrer Klotz immer zu mir. Er will mich nicht überfordern, er ist dankbar, dass ich es machen kann. Denn in elf Kirchengemeinden kann er nicht überall anwesend und präsent sein“, sagt Pfarrer Allgaier.

Archiv: 50 Ordner, einen für jedes seiner Jahre als Seelsorger in Eggingen, hat Pfarrer Hans Jürgen Allgaier erstellt. In diesem sehr persönlichen Pfarrarchiv sind nicht nur Zeitungsberichte aus Eggingen und Flyer von den Vereinen, sondern auch Infos zu goldenen Hochzeiten und ähnlichen Anlässen aufgelistet. | Bild: Yvonne Würth

Regelmäßig seit mittlerweile 50 Jahren pflegt Pfarrer Hans Jürgen Allgaier das Pfarrarchiv. In 50 Ordnern sammelt er Zeitungsausschnitte aus Eggingen sowie Flyer der Vereine zu ihren Jubiläen, wie etwa dem Musikfest des Musikvereins. Einen eigenen Ordner erhielt der Romlauf, der vom Ski- und Wanderclub Eggingen im Jahr 2000 ausgerichtet wurde, und an den sich der Pfarrer heute noch gerne erinnert.

Besonderheit: Nach 50 Jahren im Priesteramt hat Pfarrer Hans Jürgen Allgaier im vergangenen Jahr seine erste Hubertusmesse gefeiert. Die Jagdhornbläser des Hegerings Tiengen hatten die zahlreichen Kirchenbesucher und besonders Pfarrer Allgaier damit begeistert. | Bild: Yvonne Würth

Seinen Humor bewies Allgaier im April 2018 beim Auftritt des Stand-up-Comedians Heinrich del Core, den die Landfrauen nach Eggingen eingeladen hatten.

Mit seinem Handy samt WhatsApp kann Pfarrer Allgaier nun bereits seit Weihnachten auf direktem und zeitgemäßem Wege kommunizieren: „Meine Cousine Gisela hat mich so lange damit geplagt. Ich habe immer gesagt, was soll ich in meinem Alter noch damit anfangen?“ Mit dieser Anschaffung ist der „Raketenpfarrer“ auf dem Stand der Zeit und hat dabei auch noch jede Menge Spaß.

