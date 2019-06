von Moritz Eckert

„Die Siedlergemeinschaft ist kein normaler Verein wie beispielsweise ein Sportverein“, sagt Viktor Zeller. Der 79-jährige Rentner war 1973 Gründungsmitglied der Egginger Siedlergemeinschaft. Er fungierte 25 Jahre lang als Kassierer und 14 Jahre als Vorsitzender, hat also insgesamt 39 Jahre im Vorstand mitgewirkt und den Verein geprägt. Heute ist er Ehrenvorsitzender.

Eggingen Mit viel Leidenschaft in den Bergen unterwegs ist Simon Böhler, Vorsitzender des Ski- und Wanderclubs Eggingen Das könnte Sie auch interessieren

Im Vordergrund stehen bei den Siedlern handfeste Vorteile. „Für den Jahresbeitrag von 40 Euro erhält man eine Grundabsicherung für Haus und Garten in Form von einer Bauherren-Haftpflicht-Versicherung und einer Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht-Versicherung“, erzählt Viktor Zeller.

Eggingen Guggenmusiker von Anfang an: Bernhard Beil schätzt bei den Mühlbach-Bazis Eggingen die Geselligkeit und lockere Atmosphäre Das könnte Sie auch interessieren

Weiterhin erhalte man durch eine Mitgliedschaft auch diverse Rabatte auf Baustoffe, Gartengeräte, Pflanzen und Co. in ausgewählten Unternehmen. Besonders wichtig für Viktor Zeller ist auch die Möglichkeit für kleines Geld Gartengeräte und -maschinen vom Verein auszuleihen: „Ich leihe zwei bis drei Mal jährlich den Anhänger, den Rasenvertikutierer und die Gartenhacke für Arbeiten in meinem Garten aus; manchmal auch noch die Hochastsäge.“

Beratung durch Experten

Wer Mitglied in der Siedlergemeinschaft ist, kann sich auch bei der Gartengestaltung beraten lassen: „Da kommt dann unser verbandseigener Gartenfachberater Sven Görlitz aus Karlsruhe und macht einen Plan, wie man den Garten am besten gestalten kann“, so Zeller. „Da wird dann auch darauf Acht gegeben, dass die Natur erhalten bleibt. Dinge wie Steingärten zum Beispiel, die keinen Lebensraum für Insekten bieten, sind für uns ein Graus“, erläutert der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft, Roland Hotz.

Eggingen Die Abkühlung an heißen Tagen ist gesichert: Der Naturbadesee in Eggingen kann nun doch ab 1. Juli öffnen Das könnte Sie auch interessieren

Als kleines Schmankerl erhalte jedes Mitglied monatlich eine Mitgliederzeitschrift, in der unter anderem Themen wie Verbraucherschutz, Gartenberatung oder Haus- und Grundbesitz betreffende Rechts- und Steuerprobleme behandelt werden.

Zahlreiche Aktivitäten

Auch die Gemeinschaft spiele, wie es der Name schon sagt, in der Siedlergemeinschaft eine Rolle. „Alle zwei Jahre findet ein Tag der offenen Tür bei uns statt, wo wir unsere Geräte und den Verein vorstellen“, so Hotz. Darüber hinaus veranstalte man auch jedes Jahr einen Ausflug gemeinsam mit der Siedlergemeinschaft Wutöschingen. Ziele seien hier schon die Burg Hohenzollern, das Schlumpf-Museum in Mülhausen und die Universität Hohenheim gewesen. Dieses Jahr gehe es dann in die Umweltarena nach Spreitenbach.

Seit zwei Jahren macht die Siedlergemeinschaft auch beim FEZ-Ferienprogramm für Kinder mit: „Letztes Jahr haben wir Bienenhotels gebaut und dieses Jahr werden es Futterhäuschen.“