Eggingen Viele Spieler kommen zum Völkerballturnier des SV Eggingen in der neu renovierten Mehrzweckhalle

Viele Spieler kommen zum Völkerballturnier des SV Eggingen in der neu renovierten Mehrzweckhalle

Der SV Eggingen kann viele Mannschaften aus dem Ort und der Umgebung zu seinem Völkerballturnier begrüßen.

Das Völkerballturnier, das der SV Eggingen am Samstagabend in der frisch renovierten Gemeindehalle veranstaltet hat, war ein voller Erfolg. 20 Mannschaften hatten sich angemeldet, darunter ein Team der Lehrerinnen von der Grundschule, drei Teams vom Musikverein, die Guggenmusik war vertreten, ebenso wie viele weitere Spielbegeisterte aus dem Ort und der Umgebung. Der Sieg ging an die F-Jugend-Trainer, die sich im Finale ein spannendes Duell mit den „Bazis“ geliefert hatten. Dritter wurde die Feuerwehr Eggingen.