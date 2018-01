Eggingen Sportverein Eggingen erhält Kunstrasenfeld

Eggingen verabschiedete den Haushaltsplan für 2018. Die Sanierung der Gemeindehalle für 424 000 Euro und der Kunstrasen für 410 000 Euro sind die größten Investitionen. Der Winterdienst erhält ein Streusalzsilo.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 mit einem Gesamtvolumen von 5 576 344 Euro wurde von den Gemeinderäten bei ihrer jüngsten Sitzung festgelegt. Die größten Investitionen sind dabei die noch anstehenden Arbeiten an der Gemeindehalle wie auch die Sanierung des Hartplatzes auf dem Gelände des Sportvereins Eggingen.

Für die Sanierung der Gemeindehalle wurden 424 000 Euro eingeplant, darin enthalten sind die Schließanlage und ein Reinigungsgerät. Für den Hartplatz, der in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt wird, und den Neubau der Kunststofflaufbahn wurden 410 000 Euro eingestellt. Bürgermeister Karlheinz Gantert hatte zu diesem Punkt noch einige Anmerkungen an die Vorstandsmitglieder des SV Eggingen zu richten. Bei verschiedenen Vereinen und auch im Rahmen eines Telefonats mit Gemeinderat Martin Blum sei der Eindruck entstanden, dass der SV Eggingen bevorzugt werde. „Ganz umsonst bekommt der SV das nicht, ich nehme Euch in die Pflicht, die Eigenleistungen und die Sponsorensuche erwarte ich von Euch – so, wie beim Bau des Sportheims und der Dachsanierung, sodass der Eigenanteil der Gemeinde nicht so hoch ausfällt. Es gibt dies nicht zum Null-Tarif.“

Einen höheren Betrag wurde bei Straßenreinigung und Winterdienst eingestellt, hier soll ein Salzsilo angeschafft werden, entgegen dem Vorschlag eines Podestes für die Salzsäcke. Dieser wurde verworfen, da es sich bei einer Füllung um 32 Zentnersäcke handelt, die von den Bauhofmitarbeitern hochgehoben werden müssten. Auch bei den Personalausgaben wurden höhere Beträge eingestellt, da im kommenden Jahr im Kindergarten eine weitere Gruppe eingerichtet werden soll und höhere Kosten auf die Gemeinde zukommen. Der Beschluss folgte einstimmig.