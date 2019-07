von sk

Der sommerliche Jahresausflug vom Singkreis Eggingen führte zunächst in die Bärenhöhle. Kühle Temperatur und die vielen Gesteinsformationen begeisterten die Sängerschar, die sich zuvor mit einem zweiten Frühstück in herrlicher Natur verwöhnte. Weiter ging die Fahrt nach Tübingen, wo die Teilnehmer bereits von den Stadtführern erwartet wurden. Die schönsten Plätze und der geschichtliche Hintergrund dazu – aber auch so manche Anekdote im Schatten großer Bäume und Häuser, machten die sommerlichen Temperaturen erträglich. Selbstverständlich durfte auch eine erfrischende Stocherkahnfahrt auf dem Neckar nicht fehlen. Den gemütlichen Ausflug ließen die Chormitglieder im Gasthaus Ochsen bei einem feinen Abendessen ausklingen.