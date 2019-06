von Moritz Eckert

Der Musikverein Eggingen wird dieses Jahr 130 Jahre alt. Seit acht Jahren ist Mona Sackmann mit dabei. Die 20-Jährige arbeitet als Erzieherin und kommt aus Mauchen. Sie habe schon sehr früh Kontakt zur Musik und zu Instrumenten gehabt: „Mit drei Jahren war ich in der musikalischen Früherziehung. Dort wurden wir in kleinen Gruppen spielerisch an alle möglichen Instrumente, Noten und Co. herangeführt.“

Eggingen Neue Hoffnung für die Eröffnung der Badesee-Anlage in diesem Sommer Das könnte Sie auch interessieren

Auch der Musikverein biete inzwischen eine solche Früherziehung an. „Mit sechs Jahren habe ich dann mein erstes Instrument gelernt. Die Blockflöte. Danach war mir sofort klar, dass ich später einmal in den Musikverein will“, erklärt Mona Sackmann. Sechs Jahre später war es dann auch so weit: „Mit zwölf Jahren habe ich meine Klarinetten-Ausbildung beim Musikverein begonnen.“

Eggingen Am liebsten auf der roten Asche: Für Bernd Frei ist Tennisspielen Ausgleich zur Büroarbeit Das könnte Sie auch interessieren

Inzwischen spielt Mona Sackmann Tenorsaxophon im Verein und fungiert als Jugendvertreterin. Hierbei habe sie verschiedene Aufgaben: „Ich organisiere zum Beispiel die Jugendausflüge, erfasse die Zu- und Abgänge bei den Zöglingen, veranstalte den jährlichen Elternabend, etc.“ Nebenbei spiele sie auch noch im Verbandsjugendorchester Hochrhein mit Ihrer Klarinette mit.

Der Musikverein habe mit Kirchenauftritten, Früh-, Dämmerschoppen und Co. mehrere Auftritte im Jahr. Zudem veranstalten er jedes Jahr einen 1.-Mai-Hock, eine Vatertagswanderung und läuft an Heiligabend musizierend durch Eggingen. Das schönste Ereignis mit dem Verein sei für Mona Sackmann der Ausflug ins Zillertal nach Österreich im vergangenen Jahr gewesen. Bei der dreitägigen Reise habe man gemeinsam musiziert, viel gelacht und eine schöne Zeit verbracht.

Eggingen/Wutöschingen Der Kampfsport Judo gibt der zwölfjährigen Eileen Ebi Selbstvertrauen Das könnte Sie auch interessieren

Voraussetzung, um bei den Großen mitspielen zu können, ist das Abzeichen. „Nach drei Jahren in der Ausbildung macht man in Steinabad das bronzene Leistungsabzeichen. Dann hat man auch die Reife, um im Verein richtig mitzuspielen“, erklärt Mona Sackmann und führt aus: „Bereits nach circa zwei Jahren kommt man bei uns auch ins Jugendorchester, das wir gemeinsam mit fünf anderen Musikvereinen aus der Umgebung haben. Hier lernen die Zöglinge schon mal das gemeinsame Musizieren mit anderen unter der Leitung eines Dirigenten.“

Die musikalische Ader hat Mona Sackmann von ihrem Großvater geerbt, der auch Ehrenmitglied im Verein gewesen sei. Ihre Eltern seien dagegen gar nicht musikalisch. „Ich sage immer, ein Stein ist musikalischer als meine Eltern, weil der wenigstens einen Ton macht, wenn er runterfällt“, erklärt sie lachend.