Eggingen Schülerzug soll ab Mai wieder fahren

Die Zugverbindung 4403 von Lauchringen nach Stühlingen-Weizen, die seit Ende 2017 außer Betrieb ist, soll im April instandgesetzt werden. Der Schülerzug in Eggingen soll ab Mai wieder fahren. Die Kosten von 250 000 Euro sollen auch mit Landeszuschüssen gestemmt werden.

Eggingen (luk) Der Shuttle- und Schülerzug soll ab Mai wieder fahren: Diese Nachricht verkündete Bürgermeister Karlheinz Gantert in der Gemeinderatssitzung. Die Zugverbindung 4403 von Lauchringen nach Stühlingen-Weizen ist seit Ende 2017 außer Betrieb. Christian Brinkmann, Eisenbahnbetriebsleiter der Bahnbetriebe Blumberg, ist zuversichtlich, dass ab 1. Mai Shuttle und Schülerzug wieder fahren können, versicherte er auf Anfrage. Es gibt momentan jedoch noch ein paar Hürden, die Strecke muss wieder instandgesetzt werden und der Aufsichtsrat der Sauschwänzlebahn muss dazu noch den Zuschlag geben. Dann können die Arbeiten ausgeschrieben werden und im April soll dann die Instandsetzung der Strecke erfolgen.

Die Kosten in Höhe von 250 000 Euro werden die Bahnbetriebe Blumberg zum Teil in Eigenleistung und zum anderen durch Zuschüsse stemmen. Geht es nach Christian Brinkmann, könnte die Idee des Schülerzuges sogar ein bisschen ausgedehnt werden. Seine Hoffnung basiert auf der Tatsache, dass von Seiten des Landes zusätzliche Zugleistungen bestellt werden, jedoch ist hier eine offizielle Bestellung noch nicht eingegangen. Laut Brinkmann gebe es von landesverkehrspolitischer Seite Gedanken, dass die Strecke am Leben bleibt und dass diese etwas gestärkt werden solle.

Dies ist jedoch noch Zukunftsmusik, doch gehen die Gedanken auch vonseiten der Bahnbetriebe Blumberg dahin, dass nicht nur der Shuttle, sondern auch der Schülerzug mindestens bis Stühlingen fahren könnte. Angedacht ist auch ein historisches Betriebsfahrzeug, so wie etwa die früher genutzten Schienenbusse. Was und wie sich das Ganze entwickeln wird, das konnte Brinkmann noch nicht genau sagen. Aber: „Wir arbeiten dran.“ Die genauen Fahrzeiten waren jedoch auch auf Nachfrage beim Landratsamt noch nicht zu erfahren.