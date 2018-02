Eggingen Sängerkreis Eggingen feiert sein 40-jähriges Bestehen

Der Sängerkreis Eggingen wurde vor 40 Jahren gegründet. Anlass der Gründung war die Eröffnung der Gemeindehalle in Eggingen. Heute, 40 Jahre später, ist der Singkreis einer der ersten Vereine, die in der neu renovierten Gemeindehalle auftreten werden.

Eggingen – Der Singkreis Eggingen feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Der Chor wurde vor 40 Jahren vom damaligen Rektor der Schule in Obereggingen, Hans Wolf Kaczmarczyk, gegründet, weil in Eggingen die Einweihung der damals neu gebauten Gemeindehalle anstand und für kulturelle Veranstaltungen, wie dem Chorgesang, die Möglichkeiten bot. Hans Wolf Karczmarczyk war ein großer Freund von gemeinsamem Singen im Rahmen eines zuerst locker zusammengesetzten Chores, dem Sänger aller Altersgruppen angehörten.

Mit seiner Idee legte er den Grundstein für Laiensänger und damit auch einen Kreis von Personen, die mit Freude am Singen von weltlichem Liedgut auch Kameradschaften fanden. Schnell fand er Mitsänger in der wachsenden Gemeinde und der Kreis wurde Singkreis genannt. Bei der Einweihung der damals neuen Gemeindehalle traten die Sänger zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auf. Noch war der Singkreis kein eingetragener Verein und das blieb auch die ersten drei Jahre so, doch sollte sich sehr schnell zeigen, dass vieles nur im Rahmen eines eingetragenen Vereins möglich war.

Der Verein Singkreis Eggingen wurde am 3. November 1978 gegründet, erster Vorsitzender war von 1980 bis 1986 Hans Schilling. Kurze Zeit später, am 8. November 1985, erfolgte auch der Beitritt des Chores zum Hochrhein-Sängerbund, heute Badischen Chorverband. Im Mai 1986 wurde Josef Brogle zum Vorsitzenden gewählt und noch heute leitet er die Geschicke des Singkreises.

Der Singkreis Eggingen mit seinen Sängern wurde in der heimischen Gegend schell bekannt und natürlich auch in der nahen Schweiz. Josef Brogle verstand es immer wieder, zu Jodlerchören aus der Schweiz Kontakte zu knüpfen und diese zu den Konzerten in der Gemeindehalle einzuladen, sehr zur Freude der Gäste. Aber der Singkreis hatte es sich auch zur Aufgabe gemacht, internationales Liedgut zu präsentieren. Beim ersten internationalen Chortreffen im Jahr 1989 waren Chöre aus Österreich, der Schweiz und Frankreich dabei. Diese Chortreffen sind besonders erwähnenswert, da sie nicht nur den einheimischen Sängern den Blick öffnen, sondern auch Kontakte ins benachbarte Ausland pflegen.

Das Glück des Singkreises, in Karin Brogle eine zweite Kraft als Chorleiterin zu haben, bescherte dem Verein auch einen Frauenchor, was neue Möglichkeiten zur Gestaltung von Konzerten ergab. Wie umfangreich diese waren, zeigte sich beim internationalen Frauenchortreffen im Jahr 1994. Nach dem Tod von Chorleiter Hans Wolf Kaczmarczyk übernahm Karin Brogle die Leitung des Chores und bis heute erklingen die Stimmen der Sänger unter ihrer Leitung. Man kann daher sagen, dass sich mit dem Frühlingskonzert des Singkreises Eggingen am 24. März in der nun nach 40 Jahren neu renovierten Gemeindehalle der Kreis schließt.

Inzwischen besteht der Singkreis Eggingen aus 53 aktiven Mitgliedern aus Eggingen und dem gesamten Landkreis. Auch der Schulchor der Grundschule Eggingen ist mit seinen rund 40 jungen Sängern bei den Konzerten immer ein fester Garant für das Können des Sängernachwuchses.

Der Singkreis Eggingen feiert sein 40-jähriges Bestehen mit dem Frühlingskonzert (24. März), dem internationalen Chortreffen (27. Mai) und dem Adventskonzert (9. Dezember).