von Yvonne Würth

Um zu tanzen wie die Profis muss man erst lernen, sich im Rhythmus zu bewegen. Schriftführerin und Jugendwartin Beatrice Harder und Kassiererin Anita Maier von den Rock ‚n‘ Roll Boogie Devils Tiengen boten in Stühlingen und Eggingen spielerisch die Grundlagen dazu an. Der Rock ‚n‘ Roll Grundschritt sowie einfache Tanzfiguren, dazu turnerische Grundlagen wie Rolle vorwärts und rückwärts, Handstand und Rad, Gleichgewicht und Orientierung im Raum gehörten mit dazu.

Stühlingen Das Nadelöhr Grimmelshofen muss dringend entschärft werden, sagt die verkehrspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Das könnte Sie auch interessieren

Die Rock ‚n‘ Roll Boogie Devils Tiengen laden am 13. September zum Gratis-Crashkurs ab 20.30 Uhr bei der Boogie Woogie Dancenight im Stellwerk Waldshut ein. Neue Kurse für Anfänger ohne Vorkenntnisse gibt es in der Schule am Hochrhein Tiengen ab Mittwoch, 18. September, ab 18 Uhr für Rocky-Turner Kids und ab 19 Uhr für Rock ‚n‘ Roll ab 14 Jahre. Fitnesstraining startet am Freitag, 20. September, ab 19.30 Uhr, außerdem Boogie Woogie ab Donnerstag, 19. September, um 19.15 Uhr in der Carl Heinrich Rösch Schule Tiengen. Informationen zu den Kursen auch im Internet (www.rnbd.de).