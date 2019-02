Eggingen vor 1 Stunde

Parkett frei für junge Paare: Absolventen der Realschule Stühlingen schwingen beim Abschlussball das Tanzbein

Die Absolventen der Realschule Stühlingen zeigten beim diesjährigen Abschlussball wieder einmal eindrucksvoll, was sie in in ihren Tanzkursen gelernt haben. Die Kurse werden bereits seit 40 Jahren an der Schule angeboten.