Eggingen Neujahrempfang in Eggingen

Pfarrer Karl Michael Klotz blickt beim Neujahrsempfang in Eggingen auf das vergangene Kirchenjahr zurück.

Eggingen (luk) Es waren viele Änderungen im Kirchenjahr, stellte Pfarrer Karl Michael Klotz bei dem in Eggingen traditionellen Neujahrsempfang fest. Die Pfarrgemeinde St. Gallus in Eggingen, die seit 2015 der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz angehört, musste genauso wie die anderen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit den Abschied von Pfarrer Winter wie auch den Neuanfang von Pfarrer Karl Michael Klotz erleben.

Pfarrer Klotz stellte diesen in Eggingen traditionellen Neujahrsempfang unter ganz besondere Dankesworte an die Personen, „die einfach da sind und in vielen Dingen ihren Dienst geleistet haben“. Ganz besonders merkte Pfarrer Klotz an, dass im Rahmen der Seelsorgeeinheit diese Tradition erneut überdacht werden sollte, denn es sind ja mehr Pfarreien in dieser Seelsorgeeinheit und damit wäre daran zu denken, ein solcher Neujahrsempfang entsprechend auszuweiten und eben auch die anderen Personen in den einzelnen Pfarreien einzuladen.

Bürgermeister Karlheinz Gantert, der auch Vorsitzender des Gemeindeteams in Eggingen ist, bot hierfür spontan auch die Egginger Gemeindehalle an. Pfarrer Klotz nahm den Neujahrsempfang auch zum Anlass, auf das vergangene Jahr zurück zu blicken. So gab es in der Kirchengemeinde St. Gallus in Eggingen zehn Taufen, vier Eheschließungen, 17 Sterbefälle und "leider" wie er bemerkte auch acht Austritte. Zehn Kinder konnten im vergangenen Jahr zum Tisch des Herrn treten und 30 Firmlinge empfingen das Sakrament der Firmung. Pfarrer Klot wies in diesem Zusammenhang auf die umfangreiche Chronik hin die von Pfarrer Hans Jürgen Allgaier seit er in Eggingen ist geführt wird.

Pfarrer Allgaier hat alle Zeitungsauschnitte, viele Fotos von Jugendfreizeiten und auch Vorkommnisse aus der politischen Gemeinde aufbewahrt und zu einer Chronik abgeheftet. Obwohl Pfarrer Allgaier mitteilte, dass er dies nicht mehr weiterführen möchte, bat Pfarrer Klotz dass er dies doch solange er könne weitermachen solle. Kräftiger Applaus von Seiten der Gäste unterstrich diese Bitte. Pfarrer Klotz wies auch darauf hin, dass es einige Veränderungen bei den Gottesdiensten gebe, so sollen die Ministranten während der Messe nicht mehr vor dem Altar knien, sondern mit ihm am stehen. Ihm sei die Kommunio ein wichtiger Aspekt. Ebenso teilte Pfarrer Klotz mit, dass Pfarrer Allgaier auch Gottesdienste in anderen Pfarreien der Seelsorgeeinheit, solange er kann übernehmen wird, dies sei mit ihm abgesprochen und auch im Pfarrgemeinderat entsprechend abgesprochen worden. Was so generell die Ziele sind, das konnte Pfarrer Klotz noch nicht so genau sagen, „wir, Frau Gerth die Gemeindereferentin und ich sind noch relativ neu in der Gemeinde und zuerst wollen wir die Leute kennen lernen“, merkte Pfarrer Klotz an. Sicher ist, dass er bei der Romfahrt der Ministranten dabei sein wird und dass im Jahr 2019 in der Seelsorgeeinheit eine Visitation ansteht.