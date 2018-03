Eggingen Naturnahe Umgestaltung vor dem Egginger Rathaus zieht sich noch hin

Der Startschuss für die naturnahe Umgestaltung der Grünanlage vor dem Egginger Rathaus und auch des Mauchenbaches soll voraussichtlich erst Ende des Jahres fallen.

Wird die naturnahe Umgestaltung der Grünanlage vor dem Egginger Rathaus und auch des Mauchenbaches, der diese Anlage durchfließt, noch in diesem Jahr umgesetzt? Diese Frage war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Diplom-Ingenieur Klaus Wiederkehr legte den Gemeinderäten die Pläne vor und teilte mit, dass die Ausschreibung für die Arbeiten Anfang März erfolgen könnte. Bürgermeister Karlheinz Gantert informierte jedoch die Gemeinderäte, dass voraussichtlich zur Planung dieses Projektes sich Änderungen noch ergeben könnten und zwar sei Manfred Vogelbacher, der Eigentümer des Gasthauses "Wilder Mann", mit seiner Idee, auf der Wiese gegenüber der Gaststätte einen Rosenpark anlegen zu wollen, bei der Planung mit im Boot. Vogelbacher wolle zwar den Rosenpark verwirklichen, jedoch nicht in der bisher beabsichtigten Größe, auch sei es ihm auf Dauer nicht möglich, sein gesamtes Grundstück, das sich bis zum Friedhofsbereich ausdehnt, zu bewirtschaften. Gantert wies auch darauf hin, dass die Gemeinde eventuell einen großen Teil dieses Grundstücks käuflich erwerben könnte, doch auch eine entsprechende Überlassung sei möglich. Wie genau dies geschehen soll, ließ Gantert offen. Gemeinderat Martin Blum wies darauf hin, dass wenn die Gemeinde dieses Grundstück erwerben würde, die entsprechenden Unterhaltungsarbeiten auf die Gemeinde zu kämen. In diesem Zusammenhang informierte Bürgermeister Gantert, dass der Siedlerbund auf ihn zugekommen wäre und ein Boule-Feld wünschen würde.

Ob dies eine Option ist, auch das blieb bei dieser Sitzung offen. Von Seiten der Gemeinderäte wie auch von Bürgermeister Karlheinz Gantert kam die Ansicht, noch etwas abzuwarten und mit der Ausschreibung der Arbeiten eher bis September und einen Baubeginn eher November 2018 ins Auge zu fassen. Zudem seien, so Gantert im Haushaltsplan für das Jahr 2018 keine Mittel für dieses Projekt eingestellt und es soll abgewartet werden, ob Zuschüsse bewilligt werden. Wie jedoch schlussendlich entschieden wird, das ließen Bürgermeister wie auch Gemeinderäte offen und dieses Thema wird sicher wieder auf die Tagesordnung kommen.