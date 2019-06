von Yvonne Würth

Das rege Vereinsleben der Egginger Narren findet nicht nur während der fünften Jahreszeit statt, sondern auch während der Sommerwochen gibt es einige Termine. Der Narrenverein Eggingen hielt seine Hauptversammlung im Gasthaus Life Eggingen ab.

Für die aktuell 48 aktiven Mitglieder über 16 Jahren sowie die 26 Kinder und 64 passiven Mitglieder steht am kommenden Wochenende, vom 28. bis 30. Juni, das dreitägige Zeltlager in Lausheim an. Am 20. Juli findet der Preisjass im „Guggiheim“, dem Vereinsheim am Kanal statt.

Außerdem beteiligen sich die Narren wieder am Sommerferienprogramm und laden auf Freitag, 16. August von 10 bis 15 Uhr zum wandern und spielen rund um die dicke Eiche ein. Angela Rohr und Silvia Ebi bitten neben Vesper und Getränk auch Zecken- und Sonnenschutz sowie eine Kopfbedeckung mitzubringen. Möglich ist die Teilnahme ab fünf Jahren, Kosten entstehen keine.

Nach Dreikönig geht es wieder närrisch zu

Die närrischen Termine starten nach Dreikönig mit der Tschambalaya-Party der Guggenmusik am 11. Januar. Es folgen das Kleggau-Narrentreffen in Hohentengen am 9. Februar und das Schlüchttal-Narrentreffen in Ühlingen am 16.Februar. Zuvor startet der Narrenzeitungsverkauf am 15. Februar. Die heiße Phase findet mit Ausnahme des Stühlinger Rosenmontagsumzugs im eigenen Dorf statt, startet am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar und endet mit dem Abbrennen des Fastnachtsfeuers am 29. Februar.

Aus dem Elferrat verabschiedet wurden Tamara Büche sowie Andreas Westermayer. Gleich sechs Narren konnten für ihr langjähriges Engagement im Verein geehrt werden: Christian Schmutz und Christian Hotz (21 Jahre), Andreas Westermayer (20 Jahre), Gil Ferreira, Silvia Ebi und Oliver Ebi (alle drei für zehn Jahre).

Neben einem zufriedenen Rückblick fanden auch Wahlen statt. Gewählt und im Amt bestätigt wurden Stellvertreter Ingmar Rudolph, die beiden Kassierer Tobias Beil und Peter Mick sowie Schriftführerin Silvia Ebi. Die drei neuen Beisitzer Tanja Romeo, Britta Steinke und Nico Beil werden in ihrem Amt unterstützt von den wiedergewählten Beisitzern Kai Zeitler, Christian Hotz, Peter Mick, Johannes Müller sowie in Abwesenheit Katharina Bauknecht.