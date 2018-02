Eggingen Musikverein Eggingen ehrt aktive Mitglieder

Christina Albicker wurde für das Goldene Leistungsabzeichen geehrt. Sabrina Güntert erhielt eine Urkunde und die Ehrennadel für 15-jähriges Musizieren im Verein.

Auch wenn für Konzerte dem Musikverein Eggingen die Gemeindehalle das ganze Jahr 2017 nicht zur Verfügung stand, gab es bei den Musikern keine Pause. Ganze 38 Proben forderten die Musiker und Frühschoppenkonzerte bei befreundeten Vereinen außerhalb von Eggingen sorgten dafür, dass keinerlei Langeweile aufkam.

Jedoch so ganz ohne Konzert in Eggingen ging es nicht und die Musiker wichen dafür in die Kirche St. Gallus aus. Wenn auch die Besucherzahlen nicht so ganz optimal waren, wie es sich die Musiker gewünscht hätten, sparte Dirigent Bernd Keller bei der Hauptversammlung nicht mit Lob für die musikalische Leistung.

Sein Fazit nach nunmehr ein dreiviertel Jahren als Dirigent in Eggingen war ganz einfach gesagt: "Es hat mir in Eggingen immer Spaß gemacht, ich bin gerne vorne gestanden." Der Probenbesuch, so bemängelte der Dirigent, sollte noch etwas besser werden, denn wie er festgestellt hat, gab es nach der Sommerpause einen etwas schlechten Start und daher sollte die Probenintensivität etwas angehoben werden.

Auch die Pünktlichkeit war in diesem Zusammenhang ein Thema und Keller merkte an, dass er sich wünschen würde, das um 20 Uhr die Musiker mit ihren Instrumenten im Probelokal parat wären. Beim nächsten anstehenden Projekt, dem Familienkonzert hofft Keller, dass die Musiker mit vollem Herzen dabei sein werden.

Die Neuwahlen unter der Leitung von Bürgermeister Karlheinz Gantert gingen schnell über die Bühne. Das zur Wahl stehende Dreiergestirn des Vorstandes, Andreas Würthenberger, Monika Eichin und Christoph Waldvogel stellte sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung und wurden einstimmig gewählt.

Bürgermeister Karlheinz Gantert gab zu Beginn seines Amtes als Wahlleiter eine große Entschuldigung an die Musiker weiter, denn eigentlich hätte bereits am 20 Januar ein Konzert der Musiker in der Gemeindehalle stattfinden sollen. Der Sanierungsplan lief bis kurz vor Weihnachten bestens, doch eine der Firmen konnte den Plan nicht einhalten und so kam es noch zu weiteren Verzögerungen.

Doch wie Gantert festhielt, wird der Musikverein Eggingen der erste kulturelle Verein sein, der in der neu sanierten Gemeindehalle ein Konzert geben wird. Dieses Familienkonzert wird am 18. März 2018 um 15 Uhr stattfinden.

Einen großen Teil der Termine hatte Monika Eichin zusammengestellt und so wird am 1. Mai wieder der Maihock stattfinden, am 4. Mai werden die Musiker bei der Floriansmesse dabei sein und eine dreitägige Ausfahrt wird an Pfingsten stattfinden. Das Jahreskonzert in Eggingen wird am 24. November stattfinden. Bereits jetzt laufen die ersten Arbeiten für das Bezirksmusikfest über die erste Mai-Feiertage 2019.