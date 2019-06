von Moritz Eckert

„Der Wintersport bringt Bewegung in die ruhige Jahreszeit“, so Simon Böhler. Der 33-jährige Industriemeister kommt aus Erzingen und ist seit sechs Jahren Mitglied im Ski- und Wanderclub Eggingen. Anfänglich von seinem besten Freund zur Mitgliedschaft überredet, begeisterte sich Böhler schnell für den Wintersport. „Ich habe über den Verein einen Snowboardkurs gemacht“, sagt der Erzinger und ergänzt: „Im nächsten Winter will ich dann Skifahren lernen.“

Der 33-Jährige ist seit November 2018 gemeinsam mit Kevin Schneider Vorsitzender des Ski- und Wanderclubs Eggingen. „Wir haben uns für die Doppelspitze entschieden, da wir die Arbeit so besser aufteilen konnten“, erklärt Böhler. Er schätzt besonders die Geselligkeit an den Ausfahrten untereinander: „Wir bieten mit unserem Verein eine sportliche Alternative für die Leute, die mit Fußball und Co. nicht so viel anfangen können.“

Simon Böhler liebt das Alpenpanorama. | Bild: Privat/Schneider

Für Simon Böhler persönlich ist das Snowboarden ein sportlicher Ausgleich zum Sommer. „Ich bin in der warmen Jahreszeit viel mit dem Motorrad unterwegs.“ Vom Ausblick auf den Bergen schwärmt er besonders: „Wenn man das Alpenpanorama vor Augen hat, ist das schon ein Moment, den man so schnell nicht wieder vergisst.“

Der Ski- und Wanderclub Eggingen veranstaltet jedes Jahr etwa zehn Ski-Ausfahrten und mehrere Wanderungen. Bei Letzteren sei der Andrang zuletzt nicht so groß gewesen. „Das ist besonders für unsere Wanderwartin Maria Dix frustrierend, die die Wanderrouten immer mit viel Leidenschaft plant“, sagt Simon Böhler.

Simon Böhler ist Vorsitzender des Ski- und Wanderclubs Eggingen. | Bild: Privat/Schneider

Das Angebot des Vereins lohne sich besonders für Familien. Durch die gemeinsame Busfahrt seien die Transportkosten gering und auch die Skikarten erhalte man durch den Mengenrabatt vergünstigt. „Außerdem ist man nach einem anstrengenden Tag in den Bergen froh, wenn man sich einfach nur in den Bus setzen kann und nicht noch selbst die weite Strecke heimfahren muss“, betont Simon Böhler.

Auch außerhalb der Ausfahrten und Wanderungen engagiert sich der Ski- und Wanderclub Eggingen. Mit den Skivereinen aus Horheim und Stühlingen veranstalte man jedes Jahr einen Brettlemarkt in Eggingen, wo man gebrauchte Wintersportartikel kaufen und verkaufen kann. Der Andrang sei immer groß: „Es kommen immer bis zu 400 Leute, um auf unserem Brettlemarkt zu stöbern.“ Daneben macht der Verein jährlich ein Angebot beim Sommerferienprogramm. „Dieses Jahr ist eine Ritterwanderung zur Küssaburg mit gemeinsamem Lagerfeuer und Stockbrot geplant“, berichtet Simon Böhler.