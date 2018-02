Eggingen Manfred Vogelbacher, ehemaliger Wirt des Landgasthofs Wilder Mann, stirbt mit 84 Jahren

Manfred Vogelbacher, früherer Betreiber des Landgasthofs „Wilder Mann“ in Eggingen ist tot. Er war Gönner vieler Vereine und seine Obstbäume waren seine Leidenschaft.

Im Alter von 84 Jahren ist in Eggingen der ehemalige Gastwirt des Landgasthofs „Wilder Mann“, Manfred Vogelbacher, gestorben. Manfred Vogelbacher wurde als jüngstes von drei Kindern der Eltern Alfons und Anna Vogelbacher in Obereggingen geboren und ist auch dort zusammen mit einem Bruder und einer Schwester aufgewachsen. Nach dem Tod seines Vaters zog die Mutter mit den Kindern nach Bechtersbohl und übernahm dort das Gasthaus „Hirschen“. Das Gasthaus „Wilder Mann“ wurde verpachtet und Manfred Vogelbacher übernahm nach seiner Hochzeit mit seiner späteren Ehefrau Lore, geborene Brüderle, im Jahr 1963 das Gasthaus „Wilder Mann“ in Obereggingen.

Durch arbeitsreiche Umbauten sorgte Manfred Vogelbacher dafür, dass das Gasthaus „Wilder Mann“ zu einem für die damalige Zeit modernen und gut zu bewirtschafteten Betrieb wurde, der auch für gesellige Anlässe gerne angenommen wurde. Nebenbei jedoch arbeitete Manfred Vogelbacher bis zu seinem Ruhestand in der Schweiz, zuerst fünf Jahre auf dem Bau und dann ganze 34 Jahre bei der Firma Solvay in Zurzach. In der Ehe erblickten vier Kinder das Licht der Welt und neun Enkel und vier Urenkel trauern jetzt um den Verstorbenen. Im Jahr 1991 übergab Manfred Vogelbacher das Gasthaus seinem ältesten Sohn Manfred Vogelbacher Junior und zog sich zusammen mit seiner Ehefrau auf das Altenteil zurück.

Solange es ihm möglich war, war er jedoch noch täglich im Gasthaus und unterstützte seinen Sohn bei vielen Arbeiten rund ums Haus. Ein großes Hobby von Manfred Vogelbacher Senior waren seine Obstbäume. Die hegte und pflegte er und freute sich über den Erfolg. Manfred Vogelbacher jedoch war auch ein Freund und Gönner vieler Egginger Vereine. So war er zusammen mit seiner Ehefrau Lore, die im Jahr 2013 verstorben war, oft bei den Veranstaltungen des Altenwerks und bei den Heimspielen des SV Eggingen. Auch bei den Konzerten des Musikvereins waren die beiden gerne gesehene Gäste.