von Yvonne Würth

Zu einer karibischen Nacht lud der Sportverein Eggingen an den Badesee. Manuel Streuff vom Vorstand gabt ein sehr zufriedenes Feedback: „Es war sehr friedlich, 240 Besucher jeden Alters genossen die tolle Stimmung mit Cocktails.“

Für das besondere Ambiente wurde der Badesee beleuchtet. Für die musikalische Unterhaltung sorgte DJ Ross Oso. Die Karibische Nacht in der Naturbadesee-Anlage in Eggingen katapultierte die Besucher für einige Stunden an ihren bevorzugten Urlaubsort. Im Bild rechts sind Frank Vogelbacher (links) und Sebastian Morath vom SV Eggingen zu sehen, das Bild links zeigt den nächtlich beleuchteten Badesee mit dem Festzelt im Hintergrund.